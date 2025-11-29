Suzano realiza última edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta segunda

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego realiza na segunda-feira (01/12), no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, Jardim Paulista, a quarta e última edição do ano do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI). A iniciativa, desenvolvida em parceria com o governo do Estado de São Paulo, tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A atividade acontecerá das 9 às 16 horas e seguirá o formato das edições anteriores, com atendimento por livre demanda, entrevistas individualizadas e orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual. Para participar, basta apresentar CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e documento que comprove a deficiência, como laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

Neste ano, o PEI alcançou resultados expressivos que demonstram a eficiência da estratégia adotada. Somando as três edições realizadas até o início de novembro, o programa atendeu 24 pessoas e realizou 17 encaminhamentos diretos para vagas disponíveis em empresas parceiras, que atuam de forma alinhada às diretrizes de inclusão produtiva e acessibilidade.

A iniciativa garante suporte contínuo aos participantes, desde a triagem inicial até o pós-contratação, com acompanhamento especializado, análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo. Para ampliar o alcance, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no portal estadual do programa, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.

De acordo com o secretário Mauro Vaz, o encerramento do ciclo anual representa mais um avanço nas políticas inclusivas adotadas pelo município. “O Polo de Empregabilidade Inclusiva se tornou um marco para Suzano. A cada edição, observamos histórias de superação, autonomia e reconhecimento profissional. Essa iniciativa nos mostra que inclusão se faz com prática, compromisso e oportunidades reais”, destacou.

Vaz ainda reforçou o impacto social do programa e a atuação conjunta com o governo estadual e com o setor produtivo. “Trabalhamos para que cada pessoa atendida tenha condições de ocupar seu espaço no mercado de trabalho com dignidade. A parceria com o Estado e o engajamento das empresas têm sido fundamentais para ampliar resultados. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, completou.