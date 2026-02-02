Suzano reforça limpeza da cidade retirando 25 toneladas de resíduos somente no fim de semana

A Prefeitura de Suzano manteve os serviços de limpeza da cidade durante o último fim de semana, garantindo a retirada de 25 toneladas de resíduos das ruas, valas e córregos com as ações realizadas tanto no sábado como no domingo (31/01 e 01/02), que foram vistoriadas pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Desde que Suzano registrou uma precipitação de 115 milímetros em menos de uma hora, na última quarta-feira (28/01), a administração municipal já soma mais de cem toneladas de resíduos removidos das vias públicas, por meio do trabalho das Secretarias de Manutenção e de Governo.

Neste cronograma, as equipes se concentraram em pontos específicos das regiões central, norte e sul, incluindo Vila Amorim e Vila Mazza, especialmente no trecho do rio Una que fica entre o viaduto Leon Feffer e a Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); a rua Expedito Duranda Nogueira, no bairro Boa Vista Paulista; a rua Hélio Guimarães Lanzas, na Cidade Miguel Badra; e o bairro Recreio Rio Bonito, no distrito de Palmeiras.

As ações nessas localidades se somarão ao trabalho que será realizado nesta semana, incluindo os seguintes espaços como: praça do Jardim do Lago, avenida Sete de Setembro; Parque Maria Helena; Jardim Europa; Jardim Imperador; Portão do Honda; avenida Dr. Prudente de Moraes (SP-66); avenida Katsutoshi Naito; avenida Miguel Badra e Jardim Fernandes.

Entre quarta e sexta-feira (30/01) da última semana, o trabalho já havia contemplado outros pontos da região central da cidade, nas localidades que ficam no entorno da avenida Governador Mário Covas Júnior (a Marginal da Una), incluindo os bairros Vila Figueira, Vila Mazza e Vila Amorim, com foco nas ruas Papa João XXIII, Gastão Vidigal, Amélia Guerra, Carlos Molteni, Hyouki Koyama, Expedicionário Adelino Américo Pedroso, e travessa sargento Andarilho Severo Duarte.

As atividades ainda deram atenção ao trecho compreendido entre a avenida Antônio Marques Figueira e viaduto Leon Feffer, assim como o trecho entre a rua vereador Romeu Graciano, na Vila Mazza, até a rua Euclides Damiani, na Vila Amorim. O trabalho também alcançou o entorno do Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, o ecoponto do Parque Maria Helena e a estrada do Furuyama, na região norte.

Oliveira destacou que as equipes da pasta estão nas ruas realizando o trabalho devido para manter a cidade limpa. “Estamos fazendo nosso trabalho de rotina e intensificando as ações nos bairros que foram mais afetados pelas chuvas, promovendo a desobstrução das vias para garantir o escoamento ideal das águas da chuva”, ressaltou o titular da Manutenção.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, frisou que a pasta tem contribuído com as ações de limpeza da cidade por meio dos caminhões da operação “Cata-Treco”. “Desde que a cidade registrou as fortes chuvas da última quarta-feira, os veículos desse serviço reforçaram o trabalho da prefeitura para alcançar as vias que foram mais atingidas. Conseguimos contribuir para a retirada desse quantitativo expressivo de resíduos das ruas”, pontuou Alex.

Por sua vez, Pedro Ishi afirmou que a prefeitura tem mobilizado todos os esforços para que possam ser contempladas diferentes localidades do município com as atividades de zeladoria. “Estivemos nos bairros junto às equipes da prefeitura para vistoriar o trabalho que está sendo feito. Desde quarta-feira, estamos muito atentos e atuantes para verificar os pontos da cidade que precisam de uma atenção especial”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.