Suzano terá mais três feriados municipais ao longo de 2025

A cidade de Suzano terá, ao longo do ano de 2025, mais três feriados municipais e nove pontos facultativos, de acordo com o Decreto 10.179 de 24 de janeiro de 2025, assinado pelo prefeito Pedro Ishi e publicado no Diário Oficial da cidade.

Os feriados municipais para o ano de 2025 serão: 2 de abril (quarta-feira, aniversário da cidade); 18 de abril (Sexta-Feira Santa); e 19 de junho (quinta-feira, Corpus Christi). Além desses, há um feriado que já passou: dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade.

A Prefeitura decretou, ainda, nove pontos facultativos ao longo do ano. Nesses dias, a empresa escolhe se continuará funcionando ou não. Os dias são: 3 e 4 de março (segunda-feira e terça-feira de Carnaval); 5 de março (Quarta-Feira de Cinzas) até às 13 horas; 2 de maio (sexta-feira posterior ao Dia do Trabalho); 20 de junho (sexta-feira posterior a Corpus Christi); 27 de outubro (segunda-feira em comemoração ao Dia do Funcionário Público); 21 de novembro (sexta-feira posterior ao Dia da Consciência Negra); 24 de dezembro (véspera de Natal); e 31 de dezembro (véspera de Ano Novo).

O decreto reforça que os feriados e pontos facultativos não se aplicam ao serviço de pronto-socorro municipal e equipes de saúde voltadas para seu apoio direto, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao serviço de guarda e proteção patrimonial da cidade, ao serviço funerário municipal e aos demais serviços considerados essenciais.

Feriados federais e estaduais

Os feriados municipais não são os únicos presentes no calendário oficial de Suzano. De acordo com o decreto, existem mais oito feriados nacionais e um feriado estadual.

Do âmbito federal são os seguintes feriados: 21 de abril (Dia de Tiradentes); 1º de maio (Dia do Trabalho); 7 de setembro (Dia da Independência); 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida) 2 de novembro (Dia de Finados); 15 de novembro (Proclamação da República); 20 de novembro (Dia da Consciência Negra); e 25 de dezembro (Natal).

Já do lado estadual, o feriado é no dia 9 de julho, que representa o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932.