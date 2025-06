Suzano vacina 293 pessoas contra a gripe durante ação no Largo da Feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano aplicou 293 doses da vacina contra a gripe durante a ação especial realizada na manhã do último sábado (31/05), no Largo da Feira (rua Benjamin Constant, 1.930 – Centro). A iniciativa teve como objetivo reforçar a imunização da população suzanense contra o vírus Influenza, especialmente com a ampliação do público-alvo, que agora contempla todas as pessoas com mais de seis meses de vida.

Durante o atendimento, entre 7h30 e 11h30, foram vacinadas 12 crianças de seis meses a 5 anos; 257 munícipes entre 6 e 59 anos; e 24 idosos com 60 anos ou mais. A mobilização integra as estratégias da administração municipal para facilitar o acesso à vacina por meio de ações descentralizadas em pontos de grande circulação.

A ampliação do público-alvo foi autorizada pelo Ministério da Saúde e segue sendo implementada na cidade. Desde o início da campanha, milhares de moradores já foram imunizados, com reforço das campanhas itinerantes e mutirões promovidos pela prefeitura.

A aplicação das vacinas ocorre em todos os 24 postos de saúde de Suzano, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com exceção da UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, que também funciona aos sábados, das 8 às 18 horas. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Os endereços e telefones das unidades estão disponíveis em: bit.ly/EnderecosUBS.

De acordo com o secretário Diego Ferreira, iniciativas como essa são essenciais para ampliar a cobertura vacinal. “As ações especiais têm papel estratégico para alcançar públicos que muitas vezes não conseguem ir às unidades durante a semana. É por meio dessas oportunidades que conseguimos ampliar a abrangência da campanha e proteger um número maior de moradores”, afirmou o titular da pasta.