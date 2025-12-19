Tarcísio vem a Suzano em janeiro e quer conclusão de alça até 2027

A Alça do Complexo Viário do Rodoanel em Suzano deve ficar pronta até 2027, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O investimento chega a quase R$ 1 bilhão. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19), durante a entrega de 188 moradias do programa Casa Paulista em Ferraz de Vasconcelos.

“É uma obra integrada que tem duas pontas, em Suzano e Poá. A ideia é que, em 2027, ela esteja toda concluída. Temos bastante oportunidade de visitar essa obra e meu plano é ir no início do próximo ano para ver o andamento”, destacou o governador.

A obra contempla um pedido antigo da cidade, a alça de acesso no Trecho Leste do rodoanel Mário Covas (SP-021), que será construída na Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea. O projeto também contempla a adequação das linhas locais para recebimento do tráfego, incluindo a implantação de uma nova passarela de pedestres.

Alto Tietê

Na ocasião, Freitas também destacou os próximos avanços para o Alto Tietê. Em destaque para a entrega da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) em Suzano. “O equipamento já está praticamente pronto, já estão fazendo o processo seletivo para começar a operar. Foi uma obra que andou bem e rápido”.

Ele também reforçou o projeto para as alças viárias e um hospital em Itaquaquecetuba. Já em Mogi das Cruzes, salientou o investimento de R$ 270 milhões em obras de saneamento e a entrega da maternidade mogiana. “Queremos fazer um pronto atendimento com a Prefeitura de Mogi. Temos várias intervenções, muita coisa para a região e vamos trabalhar bastante”, finalizou.

