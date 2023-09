Técnicos do DAEE visitam Suzano para discutir limpeza de rios

A prefeitura encaminhará à autarquia estadual a documentação referente às características de cada local e a expectativa é de que ao menos um desses corpos d’água já possam receber as intervenções nos próximos meses.

Participaram da atividade, por parte do DAEE, os engenheiros Jorge Yassuda, Rodrigo Toshio e Ernesto Mory, além do encarregado Caio Puchetti. Também esteve presente o engenheiro Paulo Leitão, do Consórcio Revitalizar, que promove o gerenciamento de contratos do programa “Rios Vivos” do governo de São Paulo, cujo objetivo é promover a revitalização de rios do Estado.

Além da visita técnica, os convidados foram recepcionados na sede da secretaria (rua Waldemar Augusto, 300, no bairro Parque Residencial Casa Branca), onde foram apresentadas as demandas necessárias para garantir que as águas da chuva não impactem os bairros próximos aos corpos d’água citados. No Taiaçupeba, por exemplo, ações de desassoreamento no trecho do rio Tietê até a Represa Taiaçupeba diminui a chance de transbordamento nas localidades do entorno, como o Jardim Maitê.

Com relação ao rio Una, que corta a região central da cidade, foram explicadas pelo secretário as ações que a prefeitura têm promovido para garantir a limpeza ao longo de sua extensão, especialmente nas margens, entretanto ele reiterou a necessidade de um investimento por parte do governo do Estado para que outros recursos e equipamentos possam complementar o trabalho, evitando o transbordamento e preservando as condições de vias, residências, e instalações comerciais e industriais nas proximidades do rio.

A prefeitura também demonstrou a importância da remoção de resíduos acumulados no fundo dos rios Jaguari, para evitar o impacto das chuvas na região norte, e Guaió, que preservam os bairros Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis. A parte deste rio, distante a poucos metros da avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), no acesso para o Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), foi conferido de perto pela equipe da DAEE, assim como o trecho do Taiaçupeba, no limite com Mogi das Cruzes.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano participou na última quarta-feira (13/09) de um encontro com técnicos do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) para discutir o desassoreamento de rios da cidade. O chefe da pasta, Samuel Oliveira, conduziu a equipe a uma visita por trechos dos rios Taiaçupeba, Una e Guaió, além de abordar sobre as condições do rio Jaguari.