Tirar carteira custa em média R$ 1,6 mil; tempo é de até 4 meses

Foram três autoescolas da cidade que conversaram com o DS para passar seus valores. Os preços incluem, além da taxa da própria escola, o Centro de Formação de Condutores (CFC), exames médico e psicotécnico, taxa de exames teórico e prático e a taxa de emissão.

Das autoescolas que responderam a reportagem, a Major é a mais barata. Localizada na rua General Francisco Glicério, 1883, no Centro, a autoescola cobra R$ 850 pela categoria B da CNH.

Com os custos de CFC, exames e taxas, o valor total na autoescola fica R$ 1.483. De acordo com a escola, o tempo médio de conclusão do processo é de três a quatro meses.

A autoescola Mazzi, que está na rua Dona Augusta Aparecida de Carvalho Moraes, 169, no Jardim Santa Helena, tem o valor estipulado em R$ 1.200,00, já incluindo o CFC. Com o pagamento de exames médico, psicotécnico, prático e teórico e a taxa de emissão, o preço chega em R$ 1.663,24. O tempo para finalizar todo o processo na autoescola depende da disponibilidade do aluno.

A terceira autoescola preferiu não se identificar. O valor chega a R$ 1.050,00, parcelado em até cinco vezes de R$ 210,00, sem incluir o CFC. Após pagar todas as outras taxas, o preço total é de R$ 1.816,00. A autoescola coloca, em média, três a quatro meses para concluir todo o processo

MUDANÇAS

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por mudanças nos últimos dois anos. A primeira, em 2021, foi em relação à sua validade, que aumentou para até 10 anos. No ano passado, o documento incluiu alguns dispositivos de segurança e recebeu uma alteração no layout.

A parte inferior da CNH, que exibia os campos Observações, Assinatura do Portador, Local e Data de Emissão, foi reformulada.

Desse modo, o campo de Observações foi movido para baixo e, em seu lugar, ficou uma tabela de veículos para identificar a categoria do condutor.

Na parte de cima, o documento recebeu uma pequena mudança no layout.

Além disso, o campo da "Assinatura do Portador" passou a ficar sob a foto do motorista. Seguindo o padrão internacional, a nova CNH também utiliza agora códigos atualizados.

A categoria B da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) custa, em média, R$ 1.654,08 em Suzano. O tempo para tirar a habilitação de carro demora de três a quatro meses, apesar de depender da disponibilidade do aluno.