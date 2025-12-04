Transporte adquire máquina de pintura viária para alcançar mais bairros em menos tempo

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano adquiriu uma máquina de pintura viária para aumentar a capacidade operacional relacionada ao reforço da sinalização horizontal do município. Para conferir o funcionamento do equipamento, o prefeito Pedro Ishi e o secretário Claudinei Galo estiveram nesta quinta-feira (04/12), na estrada Fazenda Viaduto, na Fazenda Aya.

O aparato garante maior durabilidade e resistência ao tráfego, além de promover mais agilidade na aplicação da tinta, que permite o alcance de mais ruas em menos tempo, tendo possibilidade de reforçar cinco mil metros de faixa linear ou faixa dupla linear, por dia. A capacidade é superior a 150 litros de tinta.

Pelas mangueiras e bicos aplicadores, a máquina despeja a tinta no chão com espessura uniforme, criando faixas perfeitas, tanto nas linhas contínuas quanto nas tracejadas, assim como nos espaços destinados à travessia de pedestres e nas lombadas.

A expectativa é de que este avanço otimize a atuação da equipe da pasta, que poderá potencializar o trabalho nas ruas, chegando a uma quantidade muito maior de localidades, pois o trabalho será feito de forma muito mais rápida e permanecerá bem visível durante um intervalo de tempo maior. O resultado será um aumento da produtividade e da qualidade do serviço ofertado à população.

O equipamento, adquirido com recursos próprios da secretaria, ao valor de R$ 354 mil, garante uma sinalização viária de alto rendimento, sendo usada para grandes trechos de vias, ideal para faixas centrais, bordas e símbolos de trânsito, tendo capacidade de trabalho de até 20 quilômetros por dia, com rendimento de 30 metros quadrados por balde de 18 litros de tinta.

O dispositivo começou a ser utilizado, de maneira experimental, em 10 de novembro e já alcançou seis vias: avenida Taiaçupeba e ruas Ivan Fleury Meireles, Gato Cinzento, Thadeu José de Moraes, Madame Pommery e Príncipe Feliz.

O secretário Galo destacou que a pasta tem buscado aprimorar as estrateǵias de trabalho para manter a cidade sempre bem sinalizada. “Esta aquisição garantirá melhores condições para nossas equipes, que poderão contemplar uma quantidade cada vez maior de ruas nas nossas programações semanais e mensais. Será um grande avanço”, ressaltou.

Por sua vez, o prefeito pontuou que as melhorias na sinalização garantem mais segurança e a fluidez no trânsito. “O equipamento se integra às ações da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e irá proporcionar reforço do trabalho destinado à sinalização. Poderemos atuar com ainda mais eficiência, percorrendo mais vias e mantendo as faixas bem conservadas por mais tempo”, finalizou Pedro Ishi.