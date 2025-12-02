Trata Brasil aponta Suzano com menor perda de água no País

Suzano alcançou um marco inédito no cenário nacional do saneamento básico. O Estudo de Perdas de Água 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil com apoio da GO Associados, apontou o município como a cidade com o menor índice de perdas de água na distribuição em todo o País entre os cem maiores municípios brasileiros.

Segundo a análise baseada em dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) 2023, Suzano registrou apenas 0,88% de perdas, desempenho que a coloca na liderança nacional e aponta um sistema de abastecimento altamente eficiente. O número contrasta de maneira expressiva com a média nacional de 40,31%, reforçando a relevância do avanço suzanense. Esse resultado não é fruto do acaso, afirma a Prefeitura.

Ele decorre de um conjunto de ações e investimentos promovidos pela Prefeitura de Suzano, em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que nos últimos anos executaram obras estruturantes e de expansão das redes de água e esgoto em diversos bairros.

Suzano conta com atendimento de água a 97,4% da população e 91,3% de cobertura de esgoto e, uma das iniciativas de maior impacto, foi a ampliação dessa rede de abastecimento no distrito de Palmeiras, onde 281 ligações foram instaladas em outubro, beneficiando cerca de 1,2 mil moradores com fornecimento regular de água potável. Medidas semelhantes foram realizadas no Jardim Brasil II, que recebeu, em setembro, 2 mil metros de nova tubulação e 249 ligações domiciliares, garantindo abastecimento seguro para quase mil moradores.

Além dessas intervenções, Suzano também vive um ciclo contínuo de investimentos previstos para os próximos anos. Só até 2029, estão programados aproximadamente R$ 598 milhões para universalizar a coleta e o tratamento de esgoto, abrangendo mais de 27 mil domicílios de 31 bairros.

Os projetos incluem a implantação de 90 quilômetros de rede coletora, 38 estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque e coletores tronco - obras que reduzem significativamente vazamentos, infiltrações e ligações irregulares, fatores que influenciam diretamente os índices de perdas.

Outro pilar importante para alcançar o patamar atual foi a conclusão do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMDMAP), em 2022, que reorganizou diretrizes de drenagem e manejo urbano para reduzir sobrecargas na rede e preservar a infraestrutura hídrica. O conjunto de ações permitiu maior estabilidade, segurança operacional e eficiência na distribuição, refletindo diretamente nos indicadores avaliados pelo estudo nacional.

A educação ambiental também tem sido um dos pilares das políticas públicas de Suzano para formar uma geração mais consciente sobre o uso responsável dos recursos naturais. Uma das ações de destaque foi a visita de estudantes da Escola Municipal Antônio Carlos Mayer à Estação de Tratamento de Água Taiaçupeba (ETA) da Sabesp, no Jardim Aeródromo Internacional, para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. Na ocasião, os alunos tiveram contato direto com o processo de purificação da água e puderam relacionar, na prática, os conceitos aprendidos em sala de aula - um exemplo de como a vivência e o conhecimento técnico se unem para estimular cidadãos mais responsáveis e comprometidos com o futuro do meio ambiente.

Para o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, o reconhecimento coloca Suzano em um novo patamar de destaque. “Esse resultado demonstra o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e com a excelência na prestação dos serviços públicos. Trabalhar com perdas abaixo de 1% é algo raramente visto no Brasil e coloca Suzano em um patamar de referência nacional. Seguiremos investindo em tecnologia, monitoramento e manutenção para garantir que esse índice se mantenha entre os melhores do País”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o avanço é fruto de planejamento estratégico e trabalho contínuo. “Esse resultado orgulha todos nós. Suzano mostra que é possível trabalhar com seriedade, planejamento e foco no bem-estar das famílias. O saneamento básico é qualidade de vida, saúde pública e sustentabilidade. Ser líder nacional mostra que nossas escolhas têm sido responsáveis e alinhadas ao futuro da cidade. Vamos continuar avançando”, declarou.