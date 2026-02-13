Tudo pronto para o "Carnaval é Agora 2026" em Ferraz de Vasconcelos

As estruturas estão em fase final de montagem e quem passa pela Praça Afonso Carlos Fernandes, conhecida como Praça do Boi Bandido, já consegue ter um vislumbre do que promete ser uma grande celebração. As arquibancadas estão praticamente concluídas e terão capacidade para receber até mil pessoas com conforto e segurança.



O esquema de trânsito também já foi definido. Nesta sexta-feira (13), a partir das 19 horas, começa a interdição total da Rua Lourenço Paganucci, no trecho a partir da Rua Vanir Hungria. O bloqueio permanece durante todo o sábado (14) e segue até domingo (15), com previsão de liberação ao meio-dia. O tráfego deve ser totalmente normalizado na segunda-feira (16).



Durante o período de operação, a Rua Vanir Hungria terá o sentido invertido temporariamente, passando a permitir acesso apenas à Avenida Santos Dumont. Motoristas que seguem de Poá em direção a São Paulo deverão redobrar a atenção e seguir as rotas de desvio indicadas no local pelas equipes de trânsito.



Já no quesito de segurança, o esquema foi reforçado para assegurar que os foliões aproveitem o desfile com tranquilidade. Equipes estarão mobilizadas para garantir ordem e proteção ao público.



Para a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, a retomada representa um marco para o município. "Preparamos cada detalhe com muito carinho e responsabilidade, garantindo estrutura adequada, segurança reforçada e ações de conscientização. O Carnaval é Agora 2026 representa a força da nossa cultura, das nossas escolas de samba e do nosso povo, e temos certeza de que será um grande sucesso", afirma.



Enquanto isso, as escolas de samba intensificam os preparativos finais: enredos definidos, fantasias prontas, alas ensaiadas e instrumentos afinados. Está tudo preparado para que o Carnaval ferrazense de 2026 entre para a história como um grande sucesso.

