Última edição do 'Árvore Familiar' planta 26 mudas

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou no último sábado (26/07), no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”. A ação contou com a participação de 26 famílias, que se reuniram para plantar espécies nativas, entre elas pitangueira, aceroleira e ameixeira. Cada família foi responsável pelo plantio de uma espécie.

Acompanhados por técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, os munícipes receberam orientações sobre as melhores práticas de cultivo, preparação do solo e sustentabilidade. Outras espécies também podem ser utilizadas nas ações como ipês-amarelos, ipês-roxos, ipês-brancos.

O projeto “Árvore FamiliAR” tem como objetivo incentivar práticas sustentáveis entre os participantes, contribuindo para a educação ambiental no município. Além de promover a conscientização ecológica, o momento do plantio reforça os laços familiares, estimulando o acompanhamento do crescimento da árvore como símbolo de cuidado e união.

O próximo mutirão, está previsto para ocorrer em 29 de agosto. As famílias interessadas em participar, podem entrar em contato com o Viveiro Municipal por meio do telefone (11) 4749-3943 para efetuar inscrição e participar do projeto.

Além de fortalecer o compromisso ecológico da cidade, o “Árvore FamiliAR” visa criar uma memória afetiva entre os moradores e os espaços públicos. A proposta é que cada árvore plantada se torne um marco para as famílias participantes, reforçando o vínculo com o território e promovendo uma cultura de cuidado e respeito ao meio ambiente. O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância da iniciativa para a ampliação do número de espécies nativas em Suzano. “Com o ‘Árvore FamiliAR’, já realizamos o plantio de 282 mudas, tenho certeza de que no próximo encontro atingiremos o marco de 300 árvores, contribuindo para uma cidade mais verde e com o ar mais puro”, apontou o chefe da pasta.