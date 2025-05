Vacinação contra a gripe é ampliada à população com mais de seis meses

A Prefeitura de Suzano liberou a vacinação contra a gripe para toda a população com idade a partir de seis meses. A ampliação do público-alvo foi autorizada na última terça-feira (20/05) a partir de deliberação do Ministério da Saúde, e a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou a oferta das doses nas 24 unidades de saúde do município, além de organizar ações especiais para facilitar o acesso da população.

A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra o vírus Influenza, especialmente diante do aumento dos casos de síndromes gripais com a chegada das temperaturas mais baixas. No entanto, a Secretaria de Saúde alerta que a aplicação das doses está condicionada à disponibilidade nos estoques. “À medida que as vacinas forem sendo aplicadas e o estoque se esgotar, será necessário aguardar o reabastecimento pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) VIII estadual, o que pode levar entre dois e três dias”, explicou o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira.

Neste primeiro momento, 41 mil doses estão sendo disponibilizadas para a vacinação. Os atendimentos ocorrem em todos os 24 postos de saúde. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, funciona com horário estendido, das 8 às 18 horas, de segunda-feira a sábado. Já nas demais unidades, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Aos sábados, a vacinação ocorre exclusivamente no CS II, das 8 às 18 horas.

Além da rotina nas unidades, a Secretaria de Saúde vai promover mais um mutirão de vacinação neste final de semana no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Parque Suzano). No sábado (24/05), as equipes estarão no local das 10 às 19 horas, e, no domingo (25/05), das 10 às 16 horas. A expectativa é repetir o sucesso das ações anteriores, como a realizada no último final de semana no Supermercado Shibata, onde foram aplicadas mais de 1,4 mil doses em dois dias.

Segundo o secretário, iniciativas como essa são essenciais para alcançar públicos que não conseguem comparecer às unidades durante a semana. “Sabemos que muitas pessoas trabalham em horário comercial e têm dificuldade para ir até os postos. Por isso, temos apostado em estratégias descentralizadas e com horários alternativos. Nosso objetivo é facilitar o acesso e aumentar a cobertura vacinal. E isso inclui levar as vacinas para os locais onde as pessoas já estão, como foi no Shibata e agora será no Suzano Shopping”, destacou.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de endereço e a carteira de vacinação. Essa exigência é válida tanto para os postos de saúde quanto para os mutirões. A pasta também orienta que a imunização deve ser adiada caso a pessoa tenha apresentado sintomas gripais nas últimas 24 horas.

O prefeito Pedro Ishi também reforçou a importância da vacinação mesmo após o fim da fase voltada exclusivamente aos grupos prioritários. “A gripe não escolhe idade ou condição social. Todos devem se proteger. Agora que a vacina está liberada para toda a população a partir de seis meses, é fundamental que as pessoas aproveitem essa oportunidade. Continuaremos dando prioridade aos grupos de risco, como crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, mas queremos alcançar o maior número de pessoas possível”, afirmou.