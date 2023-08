Valdemar Costa Neto 'crava' Pedro Ishi para disputa em Suzano e vê Ashiuchi futuro deputado

O ex-deputado federal e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, confirmou o nome do secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, para disputar as eleições de 2024, na sucessão do prefeito Rodrigo Ashiuchi. “É o candidato com melhores condições. O Pedro (Ishi) é um camarada simpático, agradável. O político tem de ser assim”, disse Boy, em entrevista de 1h25 ao Radar Noticioso da Rádio Metropolitana, ancorado pela jornalista Marilei Schiavi.

Durante a entrevista, ele fez elogios ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e projetou o cargo de deputado para o chefe do executivo suzanense nas próximas eleições. “O Rodrigo (Ashiuchi) é campeão”, disse Boy, acrescentando que o prefeito será candidato “ao que ele quiser” nas eleições gerais (2026).

“O que ele (Ashiuchi) quiser eu faço. Ele é muito bom. É muito competente. Administrar Suzano não é fácil”, acrescentou.

O presidente do PL também respondeu à pergunta sobre a possibilidade de a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, um dia “mais para frente”, ser a prefeita de Suzano. “Pode ser”, disse o ex-deputado. “O pessoal (população) adora ela”, disse.

Boy aproveitou para fazer um panorama das eleições e dos preparativos do PL nas outras cidades. Em Ferraz de Vasconcelos, confirmou o nome do médico Dr. Rafu Junior para disputar com a atual prefeita Priscila Gambale (Podemos). “O Dr. Rafu é nosso candidato. Vamos investir na campanha dele”, afirmou.

Sobre Itaquá, Boy afirmou que fez o convite ao prefeito Eduardo Boigues (PP) para integrar o PL e disputar as eleições pelo partido.

“Convidei na semana passada. Eu e o André (deputado estadual André do Prado). Temos o maior interesse que ele venha para o partido, primeiro porque está indo bem. Queremos gente boa e de futuro. E ele é”, arrematou Boy. “Se vier para o PL está vindo para o lugar certo”.

Em Guararema, Boy aposta na reeleição do prefeito José Luiz Eroles Freire, o Zé. “Vai ganhar. O Zé é o máximo”, acrescentou.

O presidente do PL também falou sobre a disputa em Poá. Afirmou que deve se reunir com o ex-prefeito Gian Lopes (PL) para saber as chances dele na disputa.

“Ele é inteligente e vai saber o que é melhor para Poá”, disse o ex-deputado, admitindo, inclusive, a possibilidade de o ex-prefeito abrir mão, “se for o caso”, para apoiar a ex-secretária de Saúde de Poá, Flávia Verdugo. “Gosto muito do Gian”, disse Boy. “O Gian precisa dar o quadro para nós. Tem de ver os números (de pesquisas)”, disse.

Em Mogi das Cruzes, segundo Boy, o PL virá forte. A expectativa é trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para pedirem votos.

O ex-deputado descartou, em princípio, a possibilidade de o PL apoiar o atual prefeito Caio Cunha (Podemos). “Tenho uma relação muito boa com o Caio, sempre tive. Não quero saber de briga aqui em Mogi.

Já chegam os problemas que tenho em Brasília. Quanto menos encrenca melhor. Em todas as brigas que tive na vida só saí perdendo. Não quero prejudicar o Caio. Quero uma campanha de alto nível. Mas, tenho dificuldade para apoiar o Caio porque temos um grupo em Mogi. Esse grupo tem pretensão. Se eu apoiar o Caio, o que eu vou falar para essa gente (esse grupo)?”, interrogou.

Boy também confirmou que o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) deve assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

E sobre os pedágios em Mogi das Cruzes disse ser contra. “Sou contra o pedágio em Mogi. O Estado não vai conseguir (instalar o pedágio). A Prefeitura de Mogi vai entrar na Justiça pedindo o reembolso da Mogi-Dutra e da Mogi-Bertioga. (Cobrar) Quanto gastou e vai colocar isso com reajuste”, disse.