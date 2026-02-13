Via Dutra e Rio-Santos devem ter movimento intenso nesta sexta e sábado

A partir desta sexta-feira (13), primeiro dia de saída para o feriado prolongado de Carnaval, o movimento nas rodovias Via Dutra e Rio-Santos, administradas pela RioSP, uma empresa Motiva, deverá ser intenso. A concessionária prevê a circulação de aproximadamente 1.831.886 veículos nas duas rodovias — Via Dutra e Rio-Santos (BR-101) — entre os dias 13 e 18 de fevereiro. A empresa reforça a importância do planejamento da viagem e da adoção de comportamentos seguros ao volante.

Movimento na Via Dutra (BR-116)

Para a saída do feriado, o tráfego deve aumentar principalmente nestes horários:

13/02 (sexta-feira): estimativa de 291.952 veículos, com pico entre 7h e 21h;

14/02 (sábado): previsão de 276.285 veículos, com maior fluxo entre 7h e 16h.

No retorno do feriado:

17/02 (terça-feira): cerca de 223.991 veículos, pico entre 7h e 19h;

18/02 (quarta-feira): aproximadamente 250.228 veículos, também entre 7h e 19h.

Movimento na Rio-Santos (BR-101)

A Rio-Santos, que dá acesso a Ubatuba (SP) e às praias da Costa Verde fluminense — Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí — deverá receber mais de 400 mil veículos ao longo dos 270 km administrados pela RioSP.

Saída do feriado:

13 e 14/02: expectativa de 125 mil veículos;

Horários de pico:

13/02 (sexta-feira): 7h às 21h

14/02 (sábado): 7h às 16h

Retorno do feriado:

17 e 18/02: previsão de 135 mil veículos;

Horários de pico:

17/02 (terça-feira): 7h às 19h

18/02 (quarta-feira): 7h às 19h

Campanhas de Segurança

Durante o Carnaval, a concessionária intensifica suas ações de conscientização com o tema: “No Carnaval, seja só alegria. Nada de beber e dirigir.”

A campanha reforça mensagens sobre direção segura, uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e os riscos da combinação álcool e direção.

A RioSP também realiza ações educativas nos postos de serviços ao longo das rodovias, com distribuição de materiais informativos e orientações aos motoristas.

Além disso, participa da campanha nacional do Ministério das Mulheres “Se liga ou eu ligo 180”, que orienta sobre respeito, consentimento e combate à importunação sexual. A ação inclui mensagens em PMVs e a entrega de leques informativos nos PPDs com orientações e divulgação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.

Obras Suspensas no Carnaval

Para garantir maior fluidez, todas as atividades com interdição de faixa estarão suspensas nas rodovias durante todo o período:

13/02 (sexta-feira) – suspenso o dia todo

14/02 (sábado) – suspenso o dia todo

15/02 (domingo) – suspenso o dia todo

16/02 (segunda-feira) – suspenso o dia todo

17/02 (terça-feira) – suspenso o dia todo

18/02 (quarta-feira) – suspenso o dia todo

Orientações aos Motoristas

A RioSP recomenda: