Via Dutra e Rio-Santos devem ter movimento intenso nesta sexta e sábado

A partir desta sexta-feira (13), primeiro dia de saída para o feriado prolongado de Carnaval, o movimento nas rodovias Via Dutra e Rio-Santos, administradas pela RioSP, uma empresa Motiva, deverá ser intenso. A concessionária prevê a circulação de aproximadamente 1.831.886 veículos nas duas rodovias — Via Dutra e Rio-Santos (BR-101) — entre os dias 13 e 18 de fevereiro. A empresa reforça a importância do planejamento da viagem e da adoção de comportamentos seguros ao volante.
Movimento na Via Dutra (BR-116)
Para a saída do feriado, o tráfego deve aumentar principalmente nestes horários:
- 13/02 (sexta-feira): estimativa de 291.952 veículos, com pico entre 7h e 21h;
- 14/02 (sábado): previsão de 276.285 veículos, com maior fluxo entre 7h e 16h.
No retorno do feriado:
- 17/02 (terça-feira): cerca de 223.991 veículos, pico entre 7h e 19h;
- 18/02 (quarta-feira): aproximadamente 250.228 veículos, também entre 7h e 19h.
Movimento na Rio-Santos (BR-101)
A Rio-Santos, que dá acesso a Ubatuba (SP) e às praias da Costa Verde fluminense — Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí — deverá receber mais de 400 mil veículos ao longo dos 270 km administrados pela RioSP.
Saída do feriado:
- 13 e 14/02: expectativa de 125 mil veículos;
- Horários de pico:
13/02 (sexta-feira): 7h às 21h
14/02 (sábado): 7h às 16h
Retorno do feriado:
- 17 e 18/02: previsão de 135 mil veículos;
- Horários de pico:
17/02 (terça-feira): 7h às 19h
18/02 (quarta-feira): 7h às 19h
Campanhas de Segurança
Durante o Carnaval, a concessionária intensifica suas ações de conscientização com o tema: “No Carnaval, seja só alegria. Nada de beber e dirigir.”
A campanha reforça mensagens sobre direção segura, uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e os riscos da combinação álcool e direção.
A RioSP também realiza ações educativas nos postos de serviços ao longo das rodovias, com distribuição de materiais informativos e orientações aos motoristas.
Além disso, participa da campanha nacional do Ministério das Mulheres “Se liga ou eu ligo 180”, que orienta sobre respeito, consentimento e combate à importunação sexual. A ação inclui mensagens em PMVs e a entrega de leques informativos nos PPDs com orientações e divulgação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.
Obras Suspensas no Carnaval
Para garantir maior fluidez, todas as atividades com interdição de faixa estarão suspensas nas rodovias durante todo o período:
- 13/02 (sexta-feira) – suspenso o dia todo
- 14/02 (sábado) – suspenso o dia todo
- 15/02 (domingo) – suspenso o dia todo
- 16/02 (segunda-feira) – suspenso o dia todo
- 17/02 (terça-feira) – suspenso o dia todo
- 18/02 (quarta-feira) – suspenso o dia todo
Orientações aos Motoristas
A RioSP recomenda:
- consultar as condições da rodovia antes de viajar;
- realizar revisões preventivas no veículo;
- programar os horários de deslocamento para evitar picos de tráfego.