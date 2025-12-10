Vigilância Sanitária interdita drogaria por problemas estruturais e falta de limpeza

A Vigilância Sanitária de Suzano interditou na última terça-feira (09/12) uma drogaria localizada na rua General Francisco Glicério, no centro, por conta de problemas na estrutura, que colocavam em risco a saúde dos trabalhadores, e falta de limpeza. A equipe verificou infiltração e goteiras em diversas áreas da edificação, o que pode ainda gerar multa ao proprietário, depois que o auto de infração aplicado for julgado.

A situação se tornou mais grave porque as mesmas inadequações já haviam sido observadas durante inspeção sanitária ocorrida em 25 e 29 de setembro, o que gerou uma determinação técnica lavrada em 6 de outubro em que continham as exigências necessárias para manter o local funcionando.

A partir desse momento, foi dado um prazo de 30 dias para que a empresa realizasse as correções devidas. Todavia, os responsáveis alegaram que haveria necessidade de um prazo maior, sendo assim, a Vigilância Sanitária prorrogou o período da nova vistoria, concedendo mais 30 dias para o ajuste da estrutura.

Após esse período, as equipes voltaram ao endereço, porém, como o cenário se mostrou praticamente inalterado e as adequações não haviam sido concluídas, as autoridades sanitárias não tiveram outra alternativa senão promover a interdição total do local.

Esse foi o segundo estabelecimento do centro interditado em menos de uma semana. Na última quinta-feira (04/12), o trabalho alcançou um restaurante localizado na mesma rua, contra o qual haviam sido feitas denúncias envolvendo graves irregularidades sanitárias.

Neste comércio, os agentes encontraram condições impróprias de higiene, ausência de dedetização e falhas em procedimentos básicos de manipulação de alimentos. Também foram identificados diversos produtos vencidos - alguns com validade expirada ainda em 2024 - que somavam aproximadamente 1,5 tonelada.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lúcia Lorente, afirmou que os estabelecimentos devem cumprir as determinações para continuarem funcionando normalmente. “Nós estamos atentos a todas as irregularidades que são verificadas nos diferentes segmentos que prestam serviços à população e vamos aplicar as sanções previstas em lei contra aqueles que não se adequarem às exigências”, declarou.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, elogiou a atuação das equipes técnicas da pasta e reforçou que a qualidade dos ambientes de trabalho tem que ser preservada. “A Vigilância Sanitária tem cumprido seu papel de zelar pela saúde dos trabalhadores que estão nestes estabelecimentos e pela saúde dos consumidores, que têm contato com os produtos que são acondicionados e comercializados”, pontuou o titular da pasta.

A Prefeitura de Suzano orienta que, ao identificar possíveis irregularidades nos estabelecimentos, a população procure a Ouvidoria Municipal para registrar denúncia, pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.