Você está com a língua branca? Do BBB ao Carnaval: entenda o que essa condição revela sobre a saúde

Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o estranhamento de uma participante do Big Brother Brasil ao notar um aspecto esbranquiçado na língua de um dos confinados, gerando curiosidade e, sobretudo, um alerta sobre um sinal que muitas vezes passa despercebido no dia a dia. De acordo com a cirurgiã-dentista da Hapvida, Suyana Carneiro, a aparência da língua pode funcionar como um importante indicador da saúde bucal e até do estado geral do organismo. "Essa alteração acontece principalmente pelo acúmulo de bactérias, restos de alimentos e células mortas que ficam presas nas papilas gustativas", explica.

Conforme a especialista, não se trata apenas um detalhe estético. "Pode ser um indicativo de várias condições, que vão desde uma simples presença de resíduos alimentares ou falta de higiene adequada até situações que merecem maior atenção de um profissional de saúde", alerta.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo, sendo que a higiene oral inadequada está entre os principais fatores associados a alterações na cavidade oral. A superfície irregular da língua facilita o acúmulo de resíduos, favorecendo a formação da chamada saburra lingual.



Outras causas

Além disso, outras causas podem estar relacionadas à boca seca (redução da saliva), à desidratação, ao tabagismo, ao uso de antibióticos, à respiração pela boca, ao excesso de café ou álcool e até ao uso de medicamentos, incluindo as chamadas canetas emagrecedoras. Fatores como baixa imunidade, estresse, alterações hormonais, problemas gastrointestinais e diabetes descompensada também podem contribuir.



“A higiene é um dos principais fatores, mas não é o único. Nem sempre significa que a pessoa escovou errado; às vezes é o corpo dando um sinal de que algo não está equilibrado”, destaca a especialista.



Embora muitas vezes seja uma condição benigna, existem situações em que a língua branca pode indicar problemas. Quando a placa é leve, sai com escovação ou raspagem e não há dor, ardência ou odor forte, geralmente não representa risco. Já placas espessas que não saem facilmente, presença de dor, queimação, feridas, manchas vermelhas ou sintomas gerais como febre e mal-estar são sinais de alerta.



Outra condição associada é a candidíase oral, infecção fúngica que pode surgir principalmente em pessoas com baixa imunidade ou uso prolongado de antibióticos e corticoides. “Placas brancas com aspecto de leite coalhado, que deixam a região vermelha e sensível quando raspadas, além de ardência ou gosto metálico, podem indicar infecção e precisam de avaliação profissional. A língua é quase um espelho da saúde. Não é diagnóstico sozinho, mas é um sinal importante”, explica Suyana.



Além da aparência, a língua branca costuma ter relação direta com o mau hálito, já que a camada formada concentra bactérias produtoras de compostos sulfurados responsáveis pelo odor desagradável. Por isso, a higienização adequada da língua é essencial.



Limpeza

A recomendação é realizar a limpeza diariamente após a escovação dos dentes, utilizando raspador lingual ou escova macia, com movimentos suaves de dentro para fora, sem força excessiva. Produtos caseiros abrasivos, como bicarbonato puro, sal grosso ou limão, diretamente na língua, devem ser evitados para não causar irritações ou ferimentos.



Os especialistas orientam procurar avaliação odontológica se a língua branca persistir por mais de duas semanas, apresentar sangramento, dor constante, manchas que não desaparecem, feridas ou dificuldade para engolir.



Crianças e pessoas idosas exigem atenção especial. Nos pequenos, a imunidade ainda em desenvolvimento, o uso frequente de antibióticos e a dependência dos pais para higiene podem favorecer o problema. Já entre os mais velhos, boca seca causada por medicamentos, uso prolongado de próteses dentárias e limitações motoras são fatores que aumentam a predisposição. Manter hábitos de higiene adequados, hidratação regular e acompanhamento profissional são medidas fundamentais para prevenir alterações e identificar precocemente possíveis problemas de saúde.



Carnaval e beijo



Durante o Carnaval, período marcado por maior contato físico e troca de beijos, os cuidados com a saúde bucal devem ser redobrados. Especialistas alertam que infecções como herpes labial, candidíase oral e outras doenças transmissíveis podem ser disseminadas pelo contato direto com a saliva, principalmente quando há feridas, aftas ou lesões na boca.



Evitar beijar pessoas com sinais visíveis de lesões, manter boa higiene bucal e hidratação adequada são medidas importantes para reduzir riscos. O uso de bebidas alcoólicas, comum nessa época, também pode favorecer a boca seca e o acúmulo de bactérias, aumentando o mau hálito e a formação de saburra lingual.



Caso surjam dor, feridas persistentes ou placas que não desaparecem após o período festivo, a recomendação é procurar avaliação odontológica para diagnóstico adequado.



