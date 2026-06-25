Ferraz reúne 2 mil pessoas para transmissão da Copa do Mundo 2026 no Ginásio Marcílio Guerra

Cerca de 2 mil pessoas se reuniram, na noite desta quarta-feira (24), no Ginásio Municipal de Esportes Marcílio Guerra, em Ferraz de Vasconcelos, para acompanhar a transmissão da partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo 2026. Em clima de celebração e união, os torcedores vibraram com a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0.

Localizado na Rua Jacomo Zanchetta, 77, no Sítio Paredão, o ginásio foi escolhido para sediar a ação em substituição ao espaço inicialmente previsto, o Centro de Convenções, devido à previsão de chuva e às condições climáticas. A mudança assegurou um ambiente coberto, seguro e confortável para o público acompanhar a partida.

Aberto a partir das 18 horas, o evento contou com programação cultural antes do jogo, com DJ e apresentação do grupo de samba Jeito Mania. A partida foi exibida em um telão de LED com 7 metros de largura e 4 metros de altura, proporcionando melhor visibilidade aos torcedores.

Além da transmissão, o público pôde aproveitar a Feira Gastronômica, com opções de comidas e bebidas, e o tradicional espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo. As atividades ampliaram a programação e incentivaram a convivência entre crianças, jovens, adultos e famílias.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, acompanhou o evento ao lado do deputado federal Rodrigo Gambale, vereadores, secretários municipais e demais autoridades da município.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, a iniciativa reforça a importância de promover ações que valorizem o lazer, a cultura e a convivência comunitária. “Foi uma noite de muita alegria, união e celebração. A vitória do Brasil deixou o público ainda mais animado, e ver tantas famílias reunidas para torcer, se divertir e aproveitar a programação demonstra a importância de realizarmos eventos que aproximam a população e fortalecem o sentimento de pertencimento à nossa cidade”, destacou.