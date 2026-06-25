Suzanense lança novo livro sobre Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida

Referência nas áreas de atividade física, desenvolvimento humano e qualidade de vida, o professor universitário, palestrante e escritor Ronaldo Pazini lança, nesta sexta-feira (26/6), o livro "Não Seja Vazio – Volume 2" (Editora Laços), obra que aprofunda reflexões sobre autoconhecimento, inteligência emocional, longevidade e propósito de vida.

O lançamento acontece no Frida Café (Francisco Quadra Castro, 33 - Vila São Jorge, Suzano-SP), das 17h às 20h, e deve reunir autoridades, profissionais da Educação, da Saúde, da Gestão de Pessoas e interessados em Desenvolvimento Humano. O evento vai abarcar sessão de autógrafos, bate-papo com o autor e apresentação oficial deste, que é o segundo livro de Pazini.

Mestre em Atividade Física, Treinamento e Gestão Esportiva, pela Universidade Europeia do Atlântico, Pazini construiu uma trajetória voltada à promoção da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar e do desenvolvimento de pessoas. Com experiência acadêmica, corporativa e empresarial, o autor transformou vivências e conhecimentos acumulados ao longo de décadas de profissão numa obra que convida o leitor a refletir sobre seus valores, suas escolhas e seu propósito de vida:

"Vivemos num mundo cada vez mais acelerado, repleto de cobranças e de pressões, em meio a extremismos, trânsito caótico e inseguranças. Neste looping, muitas pessoas acabam se desconectando de si mesmas. O livro ‘Não Seja Vazio – Volume 2’ propõe uma pausa para reflexão, incentivando cada indivíduo a reconhecer seu potencial, fortalecer sua essência e assumir o protagonismo da própria história", destaca Pazini.

Com 160 páginas, a nova publicação dá continuidade ao trabalho iniciado em 2019 pelo autor, com o primeiro volume de "Não Seja Vazio", que conquistou um sem-número de leitores ao abordar temas ligados à autoestima, à psicologia positiva, à superação e à qualidade de vida.

Nesta segunda edição, e que será comercializada a R$ 39,90, Pazini amplia a discussão, concedendo novas abordagens sobre comportamento humano, relações interpessoais, liderança, resiliência e desenvolvimento de competências emocionais.

A influenciadora Karlla Ferreira assina o prefácio de “Não Seja Vazio - Volume 2”. Mentora em comunicação e em posicionamento profissional, ela soma mais de 44 mil seguidores nas redes sociais e se destaca por inspirar pessoas a desenvolverem presença, autenticidade e confiança em suas trajetórias pessoais e profissionais.

Experiência

Ronaldo Pazini é coordenador-técnico do Suzano Futebol Clube, psicomotricista nas clínicas Suzanclin, Salzgeber e Cinthia França, e acumula mais de 20 anos de experiência no ensino superior, período em que contribuiu para a formação de inúmeros profissionais.

Além de lecionar no curso de pós-graduação em Gestão e Prática do Desporto Paralímpico da Faculdade Phorte, é sócio-proprietário da QPZ Qualidade de Vida, empresa especializada em desenvolvimento humano e na promoção da saúde, da educação e da qualidade de vida.