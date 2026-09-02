Leozinho participa do "Talk Raul", programa de Raul Gil, com músicas autorais.

O cantor mirim Leozinho, de Itaquaquecetuba (SP), participa do quadro “Jovens Talentos”, do programa “Talk Raul”, apresentado por Raul Gil e exibido em seu canal oficial no YouTube. Os programas irão ao ar nos próximos sábados do mês de setembro, a partir do dia 05/09/2026.

Nesta nova fase da competição, dedicada às músicas inéditas, o jovem artista apresentará canções autorais produzidas pela Luar Publishing, sob a direção de Raul Gil Júnior.

Com apenas 10 anos, Leozinho vem construindo uma trajetória marcada pelo amor à música sertaneja. O cantor começou a cantar ainda pequeno e, desde então, tem conquistado o público com talento, carisma e uma interpretação que surpreende pela pouca idade.

Ao longo de sua caminhada, Leozinho já participou de festivais, programas e apresentações, além de viver encontros especiais com grandes nomes da música sertaneja. Nas redes sociais, o perfil @cantaleozinho cresce organicamente e permite que o público acompanhe sua evolução artística, os bastidores e os momentos vividos ao lado da família, que participa ativamente de seu projeto musical.

O “Talk Raul” é o novo projeto digital de Raul Gil e resgata quadros clássicos que marcaram sua trajetória na televisão, agora adaptados para a internet.

A participação no programa representa um novo e importante capítulo na história de Leozinho. Além de subir ao palco de uma produção comandada por um dos maiores reveladores de talentos do país, ele terá a oportunidade de apresentar sua identidade artística por meio de músicas autorais.

Novos episódios do “Talk Raul” são exibidos aos sábados, às 15h, no canal oficial de Raul Gil no YouTube.