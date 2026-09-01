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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Cidades

Suzano é o 25º mais populoso do Estado de SP com 321.600 habitantes, calcula IBGE

São Paulo, Guarulhos, Campinas e São Bernardo do Campo são as cidades com maior número

01 setembro 2026 - 05h00Por Edgar Leite - da Reportagem Local
SUZANO Segue entre as 100 cidades mais populosas no Estado de São PauloSUZANO Segue entre as 100 cidades mais populosas no Estado de São Paulo - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá, nessa ordem, estão entre as 100 cidades mais populosas do Estado de São Paulo, aponta novo cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na semana passada.

O ranking geral traz São Paulo, em primeiro, com 11.911.337 habitantes; Guarulhos, em segundo com 1.351.284; Campinas, em terceiro, com 1.189.761; São Bernardo do Campo, em quarto, com 842.558; Santo André, em quinto com 784.290; Sorocaba em sexto com 766.390, e Osasco, em sétimo, com 761.441.

Em 11° vem Mogi das Cruzes (472.255); na 19ª posição Itaquaquecetuba (384.436); Suzano aparece na 25ª colocação (321.600); Ferraz de Vasconcelos em 44º (186.816), e Poá aparece na 77ª posição (106.288). (veja tabela)

O país chegou a uma população estimada em 214.211.951 de habitantes em 2026, segundo as Estimativas da População, divulgadas na sexta-feira (28) pelo IBGE. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2026. Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra a maior proporção: 21,6% da população, com 46.179.008 de habitantes.

De acordo com o IBGE, o estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

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