Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas

Secretaria de Obras segue avançando com o recapeamento nos bairros, dessa vez seis ruas do Castelo Branco receberam asfalto novo, melhorando as condições de circulação para moradores, motoristas e demais usuários das vias.

Foram contempladas as ruas Manoel José de Andrade, Josefina Cunha Costa, Diácomo Cícero Pereira da Silva, Áureliano Alves Genuíno, Claudinei P. de Albuquerque e Antônio Frederico Ozagam.

As intervenções fazem parte do maior programa de pavimentação já realizado em Ferraz de Vasconcelos, que está levando novas condições de pavimentação para diferentes bairros do município.

A recuperação das vias contribui para melhorar o deslocamento diário da população, proporcionando pistas renovadas e mais conforto para quem utiliza as ruas.

O programa segue avançando por diferentes regiões de Ferraz, com novas frentes de pavimentação e recapeamento previstas dentro do planejamento da Prefeitura para ampliar a recuperação da malha viária municipal.