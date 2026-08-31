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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Ferraz

Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas

Recapeamento integra o maior programa de pavimentação já realizado em Ferraz de Vasconcelos

31 agosto 2026 - 13h10Por da Reportagem Local
Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas - (Foto: Isis Katarine)

 Secretaria de Obras segue avançando com o recapeamento nos bairros, dessa vez seis ruas do Castelo Branco receberam asfalto novo, melhorando as condições de circulação para moradores, motoristas e demais usuários das vias.

Foram contempladas as ruas Manoel José de Andrade, Josefina Cunha Costa, Diácomo Cícero Pereira da Silva, Áureliano Alves Genuíno, Claudinei P. de Albuquerque e Antônio Frederico Ozagam.

As intervenções fazem parte do maior programa de pavimentação já realizado em Ferraz de Vasconcelos, que está levando novas condições de pavimentação para diferentes bairros do município.

A recuperação das vias contribui para melhorar o deslocamento diário da população, proporcionando pistas renovadas e mais conforto para quem utiliza as ruas.

O programa segue avançando por diferentes regiões de Ferraz, com novas frentes de pavimentação e recapeamento previstas dentro do planejamento da Prefeitura para ampliar a recuperação da malha viária municipal.

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