Terminal de Palmeira registra 7,5 mil passageiros por dia

Inaugurado no dia 28 de março deste ano, o Terminal de Transporte Urbano – Terminal Sul “Jorge Ueno”, localizado em Suzano, vem consolidando sua operação no transporte público municipal. O equipamento registra atualmente um fluxo diário de cerca de 7,5 mil passageiros, registrando aproximadamente 200 viagens de ônibus por dia. E conta com estudos para a ampliação de suas linhas viárias.

A estrutura foi projetada para descentralizar a mobilidade urbana da cidade e oferecer mais conforto e segurança aos moradores do distrito, conectando diversos bairros da região Sul.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, o terminal pode atender à demanda de até 11 mil passageiros por dia. Desta forma, a administração municipal estuda a ampliação da contemplação viária do terminal.



Com a possibilidade de novos itinerários, a expectativa é de que o fluxo diário no Terminal de Palmeiras cresça gradativamente, otimizando o deslocamento da população local.