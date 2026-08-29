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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Cidades

Terminal de Palmeira registra 7,5 mil passageiros por dia

Inaugurado em março deste ano, o equipamento municipal realiza cerca de 200 viagens diárias; prefeitura avalia implantação de novas linhas de ônibus para a região.

29 agosto 2026 - 12h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Equipamento municipal realiza cerca de 200 viagens diáriasEquipamento municipal realiza cerca de 200 viagens diárias - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Inaugurado no dia 28 de março deste ano, o Terminal de Transporte Urbano – Terminal Sul “Jorge Ueno”, localizado em Suzano, vem consolidando sua operação no transporte público municipal. O equipamento registra atualmente um fluxo diário de cerca de 7,5 mil passageiros, registrando aproximadamente 200 viagens de ônibus por dia. E conta com estudos para a ampliação de suas linhas viárias.

A estrutura foi projetada para descentralizar a mobilidade urbana da cidade e oferecer mais conforto e segurança aos moradores do distrito, conectando diversos bairros da região Sul.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, o terminal pode atender à demanda de até 11 mil passageiros por dia. Desta forma, a administração municipal estuda a ampliação da contemplação viária do terminal.

Com a possibilidade de novos itinerários, a expectativa é de que o fluxo diário no Terminal de Palmeiras cresça gradativamente, otimizando o deslocamento da população local.

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