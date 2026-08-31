Defesa Civil emite alertas para chuva forte com raios, ventos e possibilidade de granizo em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, às 15h25 deste domingo (30), alerta severo por meio do sistema Cellbroadcast para áreas da capital e da região metropolitana de São Paulo devido à aproximação e deslocamento de núcleos de chuva forte.

Um dos alertas foi direcionado à zona leste da capital e ao ABC Paulista, onde há registro de chuva forte, com incidência de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo.

Outro alerta foi emitido para a região de Embu, onde o sistema de chuva se desloca em direção às zonas oeste e sul da capital. Também há condição para raios, ventos fortes e granizo.

A Defesa Civil orienta a população das áreas sob alerta a buscar abrigo em local seguro, especialmente durante a ocorrência de raios, ventos fortes e granizo. A recomendação é evitar áreas abertas, árvores, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos.

Em caso de ventos fortes, a população deve permanecer afastada de janelas e não se abrigar sob árvores. Durante tempestades, também é recomendado evitar o uso de equipamentos elétricos conectados à tomada.

Os alertas fazem parte do monitoramento contínuo das condições meteorológicas realizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que acompanha o deslocamento das áreas de instabilidade e orienta a população sempre que houver risco.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.