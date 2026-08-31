Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 31 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Tempo

Defesa Civil emite alertas para chuva forte com raios, ventos e possibilidade de granizo em SP

Sistema Defesa Civil Alerta orienta moradores diante do avanço de áreas de instabilidade com risco de raios, ventos fortes e granizo

31 agosto 2026 - 10h30Por Agência SP
Os alertas fazem parte do monitoramento contínuo das condições meteorológicas. Os alertas fazem parte do monitoramento contínuo das condições meteorológicas. - (Foto: Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, às 15h25 deste domingo (30), alerta severo por meio do sistema Cellbroadcast para áreas da capital e da região metropolitana de São Paulo devido à aproximação e deslocamento de núcleos de chuva forte.

Um dos alertas foi direcionado à zona leste da capital e ao ABC Paulista, onde há registro de chuva forte, com incidência de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo.

Outro alerta foi emitido para a região de Embu, onde o sistema de chuva se desloca em direção às zonas oeste e sul da capital. Também há condição para raios, ventos fortes e granizo.

A Defesa Civil orienta a população das áreas sob alerta a buscar abrigo em local seguro, especialmente durante a ocorrência de raios, ventos fortes e granizo. A recomendação é evitar áreas abertas, árvores, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos.

Em caso de ventos fortes, a população deve permanecer afastada de janelas e não se abrigar sob árvores. Durante tempestades, também é recomendado evitar o uso de equipamentos elétricos conectados à tomada.

Os alertas fazem parte do monitoramento contínuo das condições meteorológicas realizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que acompanha o deslocamento das áreas de instabilidade e orienta a população sempre que houver risco.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas
Ferraz

Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas

Ferraz é selo prata de transparência e busca avanço
Ferraz

Ferraz é selo prata de transparência e busca avanço

Primeiro mês da "Estação EcoEnergia" arrecada mais de 700 kg de recicláveis
Arujá

Primeiro mês da "Estação EcoEnergia" arrecada mais de 700 kg de recicláveis

Região do Alto Tietê tem 177 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 177 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Trânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário Covas
Arujá

Trânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário Covas

Gangorra térmica: após dias de calor, nova frente fria chega a São Paulo nesta segunda-feira (31)
Tempo

Gangorra térmica: após dias de calor, nova frente fria chega a São Paulo nesta segunda-feira (31)