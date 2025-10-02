Quântica Teatro Laboratório encerra circulação de novo espetáculo no próximo sábado

O Grupo Quântica Teatro Laboratório realiza a última apresentação da circulação do espetáculo “A Missão, Recordações de uma Revolução” no dia 04 de outubro, às 19h, na AJPS Escola de Artes, em Mogi das Cruzes.

Ambientado no contexto da Revolução Francesa e suas consequências coloniais, o enredo acompanha um grupo de revolucionários franceses enviados à Jamaica com a missão de incitar os escravizados a se rebelarem contra os colonizadores britânicos. O espetáculo coloca em cena o confronto entre ideais e práticas revolucionárias, revelando as complexidades da luta por liberdade, a manutenção da opressão e a fragilidade das utopias diante do poder.

Com referências diretas à obra e ao estilo de Heiner Müller — autor marcante na trajetória do Quântica —, a peça mergulha na linguagem experimental, entre fragmentos, rupturas e imagens simbólicas que tensionam passado e presente, criando fricções com o cotidiano contemporâneo e suas urgências.

“Trabalhar com Müller é aceitar o risco. O autor propõe uma inversão em todos os nossos sentidos. As fragmentações nos descolocam do cotidiano e do conforto de um raciocínio apenas lógico. Os recortes criados são resposta de uma travessia em grupo em sala de criação.” — comenta Priscila Nicoliche, diretora do grupo e da obra.

Antônio Benedito Nicodemo, que assina a sua segunda dramaturgia inspirada em Heiner Müller para o Quântica, afirma: “Não interessava uma reconstrução histórica a partir da obra. Nos propusemos também a escutar os ruídos. Os fantasmas coloniais, as repetições brutais, inclusive no nosso país – na mídia – e próximo a nós. Não é apenas sobre a Revolução Francesa. É sobre o que ainda nos revoluciona.”

A obra que tem no elenco Ana Victoria, Benjamin Branco, Gabriel Castilho e Leonardo Scaff é realizada por meio do PROFAC – Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes.



SERVIÇO

Espetáculo: A Missão, Recordações de uma Revolução

04 de outubro, às 19h

AJPS Escola de Artes – Rua Catarina Carrera Marcato – Cezar de Souza, Mogi das Cruzes

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: 16 anos

Rede social do grupo: @quanticateatrolaboratorio