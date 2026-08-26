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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Polícia

Homem é encontrado morto dentro de caminhão na Vila Amorim em Suzano

Romo foi acionada após denúncia de furto de peças e encontrou o proprietário do veículo já sem vida no interior

25 agosto 2026 - 18h45Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Romo foi acionada após denúncia de furto de peças e encontrou o proprietário do veículo já sem vida no interiorRomo foi acionada após denúncia de furto de peças e encontrou o proprietário do veículo já sem vida no interior - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem, que era proprietário de um caminhão, foi encontrado morto dentro do próprio veículo na tarde desta terça-feira (25), na Vila Amorim, em Suzano. A ocorrência foi registrada por volta das 12h50, na rua Euclides Damiane, na altura do número 34.

Segundo as informações da ocorrência, uma equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) foi acionada para averiguar uma denúncia de furto de peças de um caminhão que estava estacionado na via.

Durante a averiguação localizaram o corpo de um homem no interior do caminhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, onde constatou o óbito.

O caso foi encaminhado à Delegacia Central de Suzano, onde foram adotadas as providências necessárias, incluindo a realização da perícia no veículo. Na unidade policial, a identidade da vítima foi confirmada e constatado que se tratava do proprietário do caminhão.

Após os procedimentos realizados pela Polícia Civil, o veículo foi liberado e entregue à família.

As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades.

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