Mais de 5 mil pessoas comparecem ao velório das vítimas na Arena Suzano

Até o momento, cerca de 5 mil pessoas passaram pela Arena Suzano para acompanhar o velório das vítimas do massacre que ocorreu nessa quarta-feira (13), na Escola Estadual (E.E) Raul Brasil. A informação é da Prefeitura de Suzano.

Estão sendo velados no local os corpos de Marilena Ferreira Vieiras Umezo (coordenadora da escola); Eliane Regina Oliveira Xavier (inspetora); Kaio Lucas da Costa Limeira (estudante); Claiton Antonio Ribeiro (estudante); Samuel Melquiades Silva de Oliveira (estudante) e Caio Oliveira (estudante).

O corpo do aluno Douglas Celestino está sendo velado em uma igreja evangélica no Parque Maria Helena por escolha da família.

Os sepultamentos começam às 15 horas, com intervalos de 30 minutos. O corpo de Marilena será o último a deixar a Arena e seguirá para a Igreja Matriz São Sebastião, onde haverá a continuidade do velório, isso porque um dos filhos da coordenadora mora em outro país e só chegará ao Brasil amanhã. Os familiares não divulgaram o local do enterro.

Todos os sepultamentos, com exceção da Marilena, ocorrerão em jazigos coletivos do Cemitério São Sebastião. Os cortejos começam às 15 horas com o enterro do estudante Samuel; depois às 15h30 o estudante Caio Oliveira, às 16 horas o aluno Claiton Antônio; às 16h30 a inspetora Eliane Regina e às 17 horas o aluno Kaio Lucas.

Cerca de 50 profissionais da rede municipal de saúde estão prestando atendimento na Arena, entre eles médicos psiquiatras e clínicos gerais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais.