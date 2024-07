Ferraz de Vasconcelos abre inscrições para workshop de Trufas

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos promoverá o workshop gratuito de trufas no dia 31. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas na sede do órgão, na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis, das 8 às 16 horas.

A ação tem como objetivo oferecer capacitação profissional aos moradores em vulnerabilidade social e estimular os alunos a se tornar empreendedores na oportunidade no mundo dos negócios, além de garantir uma renda extra. Serão 30 vagas no total, com capacitação técnica e ampla formação.

Durante as aulas, os alunos conhecerão o processo de temperagem do chocolate, uma técnica de aquecimento e resfriamento para que o produto tenha uma boa textura e seja fácil de ser moldado; o recheio ideal para cada tipo de chocolate; prazo de validade; execução e manuseio correto das trufas e como aprimorar as vendas em meio a concorrência.

No ato da inscrição será obrigatório a apresentação do documento original com foto e comprovante de endereço.

O workshop de trufas será realizada no Fundo Social de Solidariedade, na Vila Romanopolis. A primeira turma será no dia 31, das 8h30 às 12 horas, e a segunda turma das 13 às 16h30.

Para dúvidas e mais informações, basta entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade, rua: Santa Catarina, 330, bairro Romanopolis ou pelo telefone 4678-4018.