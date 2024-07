Eduardo Boigues é o primeiro a registrar candidatura a prefeito no Alto Tietê

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), pré-candidato à reeleição nas eleições municipais de 2024, é o primeiro postulante à majoritária do Alto Tietê a fazer o registro junto à Justiça Eleitoral. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até às 13 horas desta sexta-feira (26/7), Boigues era o único nome da região, entre os postulantes à Prefeitura, disponível na plataforma eletrônica do órgão destinada à divulgação de candidaturas e contas eleitorais (DivulgaCandContas) de todo o País.

O pré-candidato a vice-prefeito do delegado, o advogado Rogério Tarento (PSD), também consta no endereço on-line do TSE, que traz, ainda, o registro de pré-candidatos a vereador da coligação “Força que faz Itaquá avançar”.

Os postulantes são filiados a 13 partidos que formam a frente ampla de Boigues: PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB, PSB, União Brasil, Republicanos, Cidadania e PMN - sendo a maior coligação da cidade e que, também, está entre as maiores do Alto Tietê e do estado de São Paulo. No total, a aliança vai lançar 180 pré-candidatos ao Poder Legislativo.

A plataforma do TSE oferece informações sobre todas as pessoas que pediram registro de candidatura à Justiça Eleitoral em diversos pleitos, as contas eleitorais e, ainda, os partidos políticos envolvidos.

Em todo o estado de São Paulo, até às 13 horas desta sexta, de acordo com o site, 23 pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito, incluindo Boigues e Tarento, haviam realizado o registro. Ainda de acordo com os dados do TSE, 468 pré-candidatos paulistas a vereador fizeram o trâmite eleitoral.

O registro deve ser providenciado após as convenções partidárias, com prazo final em 5/8 (segunda-feira). Os pedidos de registro de candidaturas devem chegar ao TSE até 15/8 (quinta-feira), para análise e deferimento por parte da Justiça Eleitoral.

Convenção

Boigues teve sua pré-candidatura à reeleição homologada durante convenção administrativa e festiva do PL no ultimo fim de semana. O evento reuniu mais de 5 mil pessoas no Ginásio Municipal de Esportes “Sumiyoshi Nakaharada”, na Vila Japão. Na ocasião, o delegado anunciou Tarento pré-candidato a vice na chapa majoritária:

“A parceria entre eu e Rogério (Tarento) vem de longo tempo. Vamos, juntos, trabalhar por nosso povo, tendo o objetivo de fazer, sempre, a diferença na vida das pessoas”.

O presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participou do evento e não economizou elogios a Boigues. Destacou que o delegado, eleito prefeito de Itaquá, em 2020, em primeiro turno, na época pelo Progressistas, “foi uma das maiores aquisições do partido”, uma vez que sua gestão, com alto índice de aprovação, tende a influenciar outras pré-candidaturas da sigla no Alto Tietê.