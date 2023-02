Mortes na Turquia e na Síria chegam a 5 mil 

O número de mortes depois do terremoto na Turquia e na Síria nesta segunda-feira (6) atingiu mais de 5 mil mortes.

O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter resultou no número total de mortos levando em conta as contagens dos dois países. Na manhã desta terça-feira, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse que o número de mortos em seu país por conta do tremor aumentou para 3.419. Na Síria, o balanço de mortos é de 1.612.

Nos dois países, foram mais de 20 mil e 3,5 mil feridos, respectivamente.

O abalo foi sentido em outros países na região como Chipre, Líbano, Israel e Iraque.