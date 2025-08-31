Agora é oficial: Suzano turística

O turismo local refere-se às atividades turísticas que ocorrem dentro de uma cidade ou município específico. Essa forma de turismo é essencial para o desenvolvimento econômico e social de regiões menores, atraindo visitantes que buscam explorar a cultura, a história e as belezas naturais locais. O turismo não apenas proporciona uma fonte de renda significativa para os habitantes, mas também fortalece a identidade e a cultura dos locais visitados.

Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o Projeto de Lei de autoria coletiva 819, item 61, de 2025, que transforma Suzano em Município de Interesse Turístico (MIT).

A mobilização política, que resultou nessa conquista, se mostrou bem-sucedida ao demonstrar para o Legislativo paulista que a cidade reunia as condições necessárias para se tornar um polo atrativo para visitantes, com potencial para a geração de empregos e dinamização da economia local.

É um momento importante para Suzano, que passa a receber investimentos para manter sua preservação turística.

Um dos principais benefícios do turismo local é que ele gera empregos e fomenta a economia das pequenas cidades. À medida que o número de turistas aumenta, há uma demanda maior por serviços como hospedagem, alimentação e transporte, o que estimula o comércio local. Isso pode levar a um aumento no investimento em infraestrutura, melhorando as condições da cidade e elevando a qualidade de vida dos residentes.

Em Suzano, a partir de agora, um novo caminho se abre para a chegada de investimentos e de visitantes, por meio do desenvolvimento cultural e social que promoverá o fortalecimento da identidade do município. O resultado deste avanço será o incentivo à melhoria da qualidade de vida da população, com as políticas turísticas e a renovação do plano destinado à gestão de todas as atividades.

Para chegar a esse momento, foi necessária quase uma década de tratativas e adequações às exigências que foram solicitadas e finalmente o esforço foi recompensado.