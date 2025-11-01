Black Friday: enquete com consumidor

A Black Friday é um dia em que os lojistas realizam uma série de promoções para atrair compradores. Essa ação promocional dos lojistas se consolidou nos Estados Unidos, acontece na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças e é considerada o momento que inicia as vendas de Natal. Não se sabe qual é a origem certa do termo.

No Estado de São Paulo, o Procon lançou uma nova enquete em seu site para entender como os consumidores paulistas se comportam durante a data, uma das datas mais marcantes do comércio. A pesquisa, intitulada “De Olho na Black Friday: o que pensam os paulistas sobre preços e promoções”, busca identificar hábitos, percepções e sentimentos que influenciam o consumo neste período, ajudando a aprimorar as orientações e políticas públicas voltadas à defesa do consumidor.

Aberta ao público em geral, a enquete reúne 26 perguntas rápidas sobre temas que vão desde o acompanhamento de ofertas e confiança nos descontos até o impacto das emoções e influenciadores nas decisões de compra. Questões sobre reação a anúncios do tipo “só hoje”, pagamentos “sem juros” e a relação entre preço, qualidade e status também estão entre os tópicos abordados.

"Aqui no Brasil, a Black Friday, enquanto estratégia de vendas, foi utilizada pela primeira vez no ano de 2010. A ação chamou a atenção de outros lojistas e, a partir de 2012, grandes lojas começaram a participar.

A chegada da black friday aqui foi recheada de críticas, uma vez que muitas lojas ofereciam falsos descontos, por isso é importante acompanhamento do Procon.

A pesquisa feita no Estado de São Paulo será importante. Com base nas respostas, o Procon-SP pretende produzir análises e estudos comparativos sobre o perfil do consumidor paulista, cruzando percepções por faixa etária, renda e escolaridade. As conclusões vão servir de subsídio para novas campanhas, pesquisas e ações educativas de defesa do consumidor.

Além de medir o grau de confiança nas promoções, a pesquisa também explora aspectos emocionais — como arrependimento, ansiedade, satisfação e culpa — e comportamentos coletivos, como o impulso de compra por influência de amigos ou redes sociais. Segundo o Procon-SP, compreender essas dimensões é fundamental para orientar os consumidores a reconhecer práticas enganosas e evitar armadilhas de consumo impulsivo.

Não há dúvida de que a Black Friday é um fenômeno que vai muito além dos preços. Ela mobiliza expectativas, emoções e até crenças sobre o que é um ‘bom negócio’.