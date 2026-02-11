Coleta: a busca pela solução

A busca de soluções para a retomada da coleta de lixo requer iniciativas rápidas e importantes.

O DS vem acompanhando a aflição dos moradores e ainda o grande desafio para a atual gestão no início deste ano de 2026.

Na edição desta terça-feira (10), o jornal trouxe informação de que a Prefeitura de Suzano tem atuado em todas as frentes para restabelecer a coleta de lixo na cidade o mais rapidamente possível.

A iniciativa é, realmente, muito importante. Desde que a concessionária responsável pelo serviço na cidade deixou de cumprir o contrato na última quinta-feira (05/02), mesmo recebendo os repasses em dia, a situação ficou crítica.

As medidas operacionais, administrativas e jurídicas estão sendo executadas de acordo com os instrumentos legais, para que a população não seja prejudicada, conforme informou a Prefeitura.

Na sexta-feira (06/02), a administração municipal tomou conhecimento sobre a situação e notificou a concessionária, a fim de que normalizasse logo os trabalhos. A situação, a partir desse momento, passou a ser acompanhada de perto pela Prefeitura.

No sábado (07/02), equipes próprias da prefeitura foram mobilizadas para garantir a continuidade da coleta de resíduos em diferentes regiões do município, que incluiu o Largo da Feira, o Jardim São José, a Cidade Miguel Badra e a Vila Helena, entre outras localidades. Foram intensificados os trabalhos com servidores públicos e apoio logístico da frota municipal para atender os bairros mais afetados. As medidas tiveram como objetivo evitar o acúmulo de resíduos nas vias públicas, preservar a saúde da população e mitigar os impactos da falha no serviço regular.

No domingo (08/02), a Prefeitura de Suzano publicou, no Diário Oficial Eletrônico, o decreto nº 10.350, que declara estado de calamidade ambiental e sanitária no município, em razão da paralisação dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pela concessionária, referentes à execução do Termo de Concessão nº 177/2022.

O desafio é, sem dúvida, muito grande e requer, cada vez mais, ações, respeitando os trâmites legais, para que a solução seja dada.

Na segunda-feira (09/02), o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu no Cineteatro Wilma Bentivegna, com os sindicatos dos Coletores e dos Transportes, e mais de 100 colaboradores da empresa de coleta de lixo em Suzano. O acolhimento dos profissionais, por parte do Executivo municipal, teve como objetivo o entendimento das irregularidades que estão relacionadas às obrigações da empresa para com eles.

A Prefeitura tomou todas as providências para regularização do serviço e, para isso, se cercou de todas as medidas legais para, no final, garantir que o serviço essencial fosse restabelecido com a nova empresa Troupe Brasil Ltda.