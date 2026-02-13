Confirmação para março

Suzano teve uma boa notícia nesta semana com a confirmação de que a Fatec vai ser entregue em março.

O prefeito Pedro Ishi se reuniu na última segunda-feira (09/02), em seu gabinete no Paço Municipal, com representantes do Centro Paula Souza para tratar sobre a entrega do campus da faculdade.

A história da Fatec é muito importante para o ensino público. Teve início no dia 15 de janeiro de 1968, quando o então Governador do Estado de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, constituiu um grupo de trabalho "que estudaria a viabilidade de implantação gradativa de uma rede de cursos superiores de tecnologia com duração de dois a três anos".

De acordo com o governo estadual, a aula inaugural foi proferida em fevereiro de 1970 pelo Governador do Estado de São Paulo. Os cursos superiores de tecnologia estavam sob jurisdição do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São

De lá para cá, a Fatec se mostrou como uma importante instituição de ensino.

As Fatecs estaduais estão entre as melhores instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC), que avalia a qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).

Para Suzano, será, sem dúvida, uma opção muito importante para os estudantes.

O Centro Paula Souza destacou a importância do apoio da Prefeitura de Suzano na construção do campus desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Não há dúvida de que o empreendimento é uma grande conquista não apenas para a cidade como também para toda a região, oferecendo ensino superior de qualidade.

Ter uma Fatec em Suzano é sinônimo de enriquecimento na educação, pois facilita o acesso a uma instituição que é referência e próximo da população, na opinião da Prefeitura de Suzano.

Com a Fatec em Suzano, não será necessário se deslocar até outras cidades para fazer uma faculdade gratuita. Inicialmente serão oferecidos dois cursos, mas a estrutura permite ampliar a quantidade no futuro e dar novas oportunidades e perspectivas.

O campus de Suzano contará com dois cursos: Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. O vestibular foi realizado em 14 de dezembro.

A unidade da Fatec está sendo construída na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo, com investimento de aproximadamente R$ 24 milhões do governo do Estado, em terreno cedido pela Prefeitura de Suzano.

O futuro campus contará com um prédio de 4,1 mil metros quadrados, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, sala maker e espaços administrativos em três andares, e terá capacidade de acolher 400 estudantes.