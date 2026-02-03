Famílias atingidas pelas chuvas

As chuvas que caíram, na semana passada, ainda trazem preocupação e requer ações importantes e diretas do poder pública.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, iniciou a entrega de cestas básicas e kits de apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no município.

O DS acompanha esse trabalho que desde a quinta-feira (29/01) teve início com os atendimentos emergenciais, garantindo suporte imediato às famílias afetadas.

Os materiais, doados na quinta-feira pelo Fundo Social e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, passaram a ser entregues nesta sexta-feira, contemplam bairros mais impactados, como Vila Amorim e Jardim Maitê, após o temporal da quarta-feira (28/01), quando foram registrados 115 milímetros de chuva em menos de 60 minutos.

É importante esse trabalho de assistência social e, sobretudo, contando com apoio do governo estadual.

A distribuição está sendo realizada pelas equipes técnicas da pasta, que atuam diretamente nos territórios atingidos, promovendo o atendimento social, o levantamento das demandas e o encaminhamento, se necessário, das famílias em situação de maior vulnerabilidade. A iniciativa tem como objetivo assegurar apoio imediato, contribuindo para a recomposição das condições básicas de moradia e para a reorganização da rotina das pessoas impactadas pelos efeitos das chuvas.

O jornal trouxe informa˜ção, na semana passada, que até o momento, 17 residências foram atendidas no bairro Santa Rosa, com apoio direcionado às famílias afetadas. Na avenida Atlântica, na região norte, seis famílias receberam kits de higiene pessoal e limpeza, conforme as necessidades identificadas pelas equipes em campo. No Jardim Maitê, até esta sexta, 82 pessoas foram cadastradas e atendidas, com a entrega de todos os kits disponíveis. Já na Vila Amorim, cerca de 40 famílias seguem sendo atendidas com demandas específicas, incluindo a distribuição de kits diferenciados, de acordo com a situação de cada domicílio.

A ação integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Suzano, envolvendo a atuação conjunta das equipes de assistência social, da Defesa Civil municipal, da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, além de outros órgãos que atuaram no atendimento emergencial às áreas mais afetadas.