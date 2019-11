O DS trouxe, na edição de sábado, reportagem mostrando que o prédio novo do Hospital Auxiliar de Suzano (HAS) passa por reformas.

A previsão da entrega total da obra é para o primeiro trimestre de 2020. As informações são do diretor executivo do HAS, Eduardo Santocchi. As obras estão na fase final de acabamento. Contudo, ainda está em definição o plano de atendimento do hospital, junto à Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo, segundo Eduardo, é que o bloco novo atenda a demanda das cidades do Alto Tietê.

Não há dúvida a importância do Hospital das Clínicas para Suzano.

O HC é comandado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Trata-se de um complexo hospitalar, que tem sede em São Paulo. É uma autarquia do governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para fins de coordenação administrativa, associado à Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de São Paulo (USP) para fins de ensino, pesquisa e prestação de ações e serviços de saúde destinados à comunidade. Em Suzano, tem um hospital auxiliar.

Na área assistencial, atua por meio de ações de promoção da saúde, prevenção das doenças, atenção médico-hospitalar no nível terciário de complexidade e reabilitação de sequelas após o tratamento das doenças. Na área acadêmica, desenvolve cursos de graduação e pós-graduação senso lato e senso estrito. Na área de pesquisa, atua em todos os ramos das ciências da saúde, por meio de seus 62 Laboratórios de Investigação Médica.

No caso de Suzano, o que está sendo discutido com a Secretaria de Saúde do Estado é a ideia de um hospital regionalizado. Isso é um pouco diferente da ideia de um hospital 'portas abertas' - como vem reivindicando a classe política da cidade e da região, além da população.

Sem serviço de emergência, pronto socorro, mas um hospital que atenda às demandas do Alto Tietê, explicou a direção na semana passada.

A importância do hospital não é só para Suzano, mas também para toda a região.

É uma unidade de retaguarda e tem importância vital para os casos de encaminhamentos trazidos de Suzano e Alto Tietê.

O hospital de Suzano permite que os leitos do hospital em São Paulo girem e que estejam disponíveis para atendimentos de urgência e emergência.

O de Suzano é mais focado na reabilitação e reinserção do paciente dentro do âmbito social, um trabalho mais diferenciado, conforme explicou a direção da unidade.

No novo bloco que está sendo ocupado pelos pacientes do hospital, são 100 leitos, mas nem todos estão operando.

Em relação às internações do hospital, a taxa de ocupação, de acordo com Eduardo, é de 98%.

Ou seja praticamente não há leitos vazios dentro da capacidade que o hospital comporta.

Inaugurado em 1960 e localizado no município de Suzano, na região da Grande São Paulo, o HAS foi concebido para ser retaguarda dos Institutos do HC, prestando assistência médico-hospitalar especializada a pacientes de longa permanência.