A Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) é, sem dúvida, o principal acesso de Suzano até o ABC Paulista e o litoral de São Paulo.

É uma via com grande quantidade de tráfego de veículos e, por isso, requer melhorias constantes para que se evitem acidentes e perdas de vidas.

O trabalho que vem sendo realizado na via é de extrema importância para garantir uma circulação de veículos pouco mais segura.

Obras estão sendo realizadas na rodovia. No entanto, a possibilidade de uma terceira pista vai ficar mesmo para outro período.

O projeto original de obras que estão sendo realizados nos trechos da SP-31 deixam de contemplar essa nova pista.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que os serviços de recuperação estrutural e superficial da Índio Tibiriçá devem ser concluídas em setembro. A estimativa é do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela administração.

Em reportagem publicada em novembro de 2019 pelo DS, a Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, havia confirmado que parte da via passaria por uma espécie de “duplicação”, para melhorar a segurança dos motoristas e usuários, evitando conversões proibidas na via.

Segundo a Secretaria, a terceira pista seria do quilômetro 58,5 até o quilômetro 62,3, no total de 4 quilômetros.

De acordo com o Departamento, a pandemia do novo coronavírus não prejudicou as obras na rodovia que estão avançando em ritmo acelerado.

Ainda segundo o DER, toda a parte de estruturação da via já foi concluída, incluindo a implantação de dispositivos de acessos de retorno na altura do quilômetro 58,5 e no km 60. Além disso, a aplicação de micro revestimento já foi realiza em quase toda a extensão da Índio Tibiriçá.

A SP-31 é, sem dúvida, uma via de escoamento até mesmo de produtos agrícolas, uma vez que Suzano é município do “Cinturão Verde” do Alto Tietê com produtos agrícolas diversificados.

As obras foram iniciadas em junho de 2019. Na época, a previsão era de que as intervenções fossem concluídas em 12 meses.

A via também é uma opção para os moradores da região que precisam ir até a Baixada Santista, pela Rodovia Caminho do Mar (SP-148), também conhecida como Estrada Velha de Santos.

Além disso, a Índio Tibiriçá também dá acesso à Zona Sul da cidade de São Paulo.

As obras realizadas na via beneficiarão diretamente os municípios de Suzano, no Alto Tietê, além de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e Santo André, que fazem parte do ABC Paulista.