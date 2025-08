Melhorias na sinalização

Especialistas em trânsito garantem que a sinalização viária desempenha um papel fundamental na educação no trânsito. A importância vai muito além de indicar a direção correta ou alertar sobre os limites de velocidade. Ela desempenha um papel fundamental na conscientização e na segurança dos condutores e pedestres nas ruas e estradas.

O DS trouxe, na semana passada, dados da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana com o balanço de atividades do primeiro semestre registrando melhorias em 1.977 pontos de sinalização.

Os serviços garantiram reparos em 212 lombadas, revitalização de 462 faixas de pedestre e reforço na demarcação de 99 vagas especiais, incluindo 82 para pessoas com deficiência e 17 para pessoas idosas, além da instalação de 1.021 placas de trânsito e outras 183 toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças.

De acordo com a Prefeitura, o número representa um aumento de 35% em relação ao quantitativo contabilizado no mesmo período do ano passado, já que houve acréscimo da maioria dos indicadores, com melhorias em mais 513 pontos de sinalização, intervenções em mais 21 lombadas e colocação de 280 placas de trânsito, além de mais 75 placas toponímicas.

A sinalização viária é uma linguagem universal, que todos devem aprender desde cedo, dizem especialistas. Ela ensina sobre os diferentes tipos de sinais, suas cores e significados, e reforça a importância do respeito às leis de trânsito.

Ao conhecer e compreender a sinalização viária, os motoristas e pedestres são capazes de tomar decisões informadas e agir de maneira segura.

Em Suzano, outro trabalho no qual foi verificado um avanço no comparativo com 2024 esteve relacionado às ações que garantiram melhores condições para as pessoas com deficiência. O balanço anterior assinalou 31 atividades destinadas às melhorias em rampa de acessibilidade, ao passo que, neste ano, foram registrados 64 serviços, que garantiram a construção de 35 novas rampas e revitalização de outras 29.