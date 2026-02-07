O uso da tecnologia no reforço da segurança é um caminho sem volta e tem adesão de todas as cidades do Alto Tietê. Há parcerias com o Estado nesse sentido.

Só para se ter uma ideia, por exemplo, o Muralha Paulista, programa inédito do Governo de São Paulo que utiliza 94 mil câmeras em mais 300 municípios em um dos maiores sistemas de vigilância e inteligência em segurança pública no país, não se restringe ao uso de radares e imagens de órgãos públicos.

Qualquer cidadão ou empresa pode integrar sua câmera ao sistema e colaborar para tornar o estado mais seguro.

O programa conta atualmente com câmeras leitoras de placa, equipamento de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real, em uma rede que integra câmeras e sensores de órgãos públicos e privados.

A tecnologia revoluciona. Há a utilização de IA, reconhecimento facial, drones e análise de dados para prever crimes, monitorar áreas e identificar suspeitos, melhorando a eficiência das investigações e a resposta a ocorrências, através de sistemas integrados ao Muralha Paulista e aplicativos de denúncia, visando maior segurança, mas exigindo transparência e respeito à privacidade.

As imagens colhidas pelo Muralha Paulista são cruzadas com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão e utilizam reconhecimento facial para identificar automaticamente foragidos da Justiça. Também são uma importante ferramenta para localizar pessoas desaparecidas e veículos furtados ou roubados por meio da leitura e análise de placas.

De acordo com o governo etadual, em 2025 o Estado de São Paulo registrou queda nos principais índices criminais, com os menores registros da história para roubos, homicídios, latrocínios, roubo de veículo e roubo de carga. Todos os crimes ligados ao patrimônio tiveram queda na comparação com o ano de 2024.

A queda dos indicadores de criminalidade, aponta o Estado, está diretamente relacionada ao posicionamento estratégico das câmeras do Muralha Paulista.

A tecnologia restringe rotas de fuga, dificulta a movimentação dos criminosos e aumenta a capacidade de resposta das forças de segurança. Uma vez identificados e presos, os autores deixam de reincidir nesses tipos de crimes.

Todas as câmeras que filmam logradouros públicos de empresas privadas e de pessoas físicas podem ser integradas com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e ajudar a monitorar as ruas.