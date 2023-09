Prolongamento da Rua 7 de Setembro

A abertura de novos acessos é sempre importante para garantir a mobilidade urbana de uma cidade.

Complexos viários, alças e alternativas no trânsito sempre garantem melhorias no fluxo de veículos. Na quinta-feira (7), Suzano liberou o trânsito na Rua Sete de Setembro.

Para aproveitar a data simbólica que comemora a Independência do Brasil, a Prefeitura de Suzano oficializou a “inauguração” da obra.

Agora, os motoristas, pedestres e ciclistas passam a contar com uma nova opção de deslocamento entre a Avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e a Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo.

As pistas de ida e volta, devidamente pavimentadas, somam 1,5 quilômetro de extensão.

Os serviços necessários para esse prolongamento, onde foi garantida ciclovia e pista de caminhada, exigiram um trabalho cuidadoso de estabilização do solo e drenagem, além de adequação de guias para garantir acessibilidade, permitindo que esse espaço pudesse se integrar à mobilidade urbana da cidade, contribuindo com a qualidade na fluidez do trânsito nesta área.

De acordo com a Prefeitura, nos últimos meses, foram concluídas as últimas etapas relacionadas a esse projeto, que incluiu a implantação da rede de iluminação pública, zeladoria completa na via e em seu entorno, além de sinalização de trânsito vertical e horizontal. As intervenções nos dois sentidos da rua foram viabilizadas por meio de um investimento de cerca de R$ 1,4 milhão.

Os recursos são provenientes de repasses da União por meio de emendas, no valor de R$ 493,1 mil cada uma, durante os respectivos mandatos no Congresso Nacional.

Os serviços também contaram com contrapartida da prefeitura no valor de R$ 422,9 mil. A empresa responsável pelas obras foi a Renov Pavimentação e Construções Ltda.

A nova faixa vai ajudar a desafogar a Avenida Mogi das Cruzes. Obras e projetos contribuam com a qualidade de vida da população. Por isso a importância do tráfego e a infraestrutura da cidade são imprescindíveis para o desenvolvimento de Suzano.