O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (11), ampla cobertura da retomada da coleta de lixo, em Suzano, paralisada desde o dia 5 de fevereiro.

Com a contratação emergencial de nova empresa, a Prefeitura de Suzano reiniciou o serviço de coleta de lixo domiciliar em seis bairros da cidade.

A volta gradual do serviço foi viabilizada com a contratação emergencial de uma nova empresa.

As operações tiveram início após a formalização de um novo contrato, colocando em circulação, de forma simultânea, 12 caminhões de trabalho para acelerar o atendimento às regiões mais necessitadas.

Logo após o evento de apresentação da nova empresa, realizado no final da tarde, no Parque Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, os veículos foram às ruas para retomar a coleta. Nesta primeira etapa, os bairros contemplados são Jardim Leblon, Tabamarajoara, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis e Jardim Revista. A estratégia é garantir rapidez na retirada dos resíduos acumulados e restabelecer a rotina de coleta o mais breve possível, explicou a Prefeitura.

O mais importante foi realmente a retomada de um serviço essencial. As muitas reclamações pela cidade e também o protesto de funcionários contra a antiga concessionária trouxeram um capítulo de crise no setor.

Desde terça-feira (10), ao todo, a operação, no início, conta com 36 coletores (12 equipes com três profissionais cada), além de 12 motoristas e sete fiscais responsáveis pelo acompanhamento dos serviços nas ruas.

O foco inicial agora deve ser de normalizar a coleta de lixo, que é prioridade absoluta e, gradualmente, ampliar os serviços, incluindo zeladoria e o pleno funcionamento dos ecopontos.

É importante também que o trabalho siga com planejamento, responsabilidade e foco no atendimento aos suzanenses.