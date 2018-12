Revitalização no Baruel

Entre os pontos turísticos e históricos de Suzano está o vilarejo do Baruel e a Capela de Nossa Senhora da Piedade.

É parada obrigatória para o turista.

Motoristas que entram ou saem de Suzano, pela Índio-Tibiriçá, se deparam com a Igreja do Baruel.

É um ponto turístico importante.

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que as obras de revitalização da região do Baruel já estão sendo realizadas e completam 15 dias.

O projeto, que é executado pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, tem o objetivo de ampliar a área no entorno da Igreja Baruel para torná-la um polo turístico, com a implantação do "Centro de Turismo do Baruel".

A previsão para a conclusão dos trabalhos é de até 150 dias.

Nesta primeira etapa, que consiste na requalificação da parte física em frente à Igreja, localizada na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, está sendo feita a remoção de parte do pavimento de paralelepípedos - que será reaproveitado em uma das entradas do local -, retirada do antigo asfalto da praça e compactação da sub-base para a implantação do assento do bloquete intertravado em toda a área, além da construção do estacionamento, aberturas das vias e implantação de guias e sarjetas.

Além disso, já foi iniciada também a reintegração de posse das famílias que estão em Áreas de Proteção Permanente (APP), que ficam às margens da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

No total, quatro de oito famílias já foram transferidas do local, já que também estão em área de risco por causa da estrada.

A área do Baruel possui 4,2 mil metros quadrados e mais 600 metros de extensão de rua. O objetivo da administração municipal com essas obras de melhorias na infraestrutura é também reforçar a importância do Baruel, que é o Marco Zero do município.

O monumento é histórico e de grande relevância para Suzano. A Igreja do Baruel marca o início do povoamento do município e a chegada dos bandeirantes na região, por volta do Século XVIII, além de estar relacionada aos índios que antigamente a utilizavam como casa de reza. Atualmente a Igreja só abre uma vez por ano, durante a tradicional Festa do Baruel (Festa da Nossa Senhora da Piedade e Louvor ao Divino Espírito Santo), que acontece em setembro. As obras de revitalização serão, sem dúvida, muito importantes para preservar a história da cidade e também para garantir entretenimento aos suzanenses.