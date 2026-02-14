Selo Nacional de Alfabetização

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento a esforços e iniciativas exitosos das secretarias de Educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças.

A iniciativa foi lançada por meio do Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024.

Os objetivos são importantes: incentivar a adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação comprometidos com o atingimento das metas de alfabetização e de redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação e no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada; reconhecer os esforços de gestão realizados pelas secretarias de educação na implementação das estratégias estabelecidas no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada; e sistematizar e disseminar práticas exitosas de gestão das secretarias de educação, com vistas a estimular o compartilhamento de conhecimentos e de inovações nas políticas de alfabetização.

Na semana passada, o Alto Tietê recebeu uma boa notícia. O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) passou a contar com 13 municípios reconhecidos pelo Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Edição 2025, sendo 100% daqueles que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

De acordo com os resultados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta semana, a região conta com sete municípios na categoria ouro e seis na categoria prata, com registro de aumento na pontuação de todos em relação a 2024.

Desta vez, as cidades classificadas na categoria Selo Ouro são: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mairiporã e Santa Branca.

Já no Selo Prata estão Igaratá, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

O município de Guarulhos não participou da edição. Sem dúvida, a avaliação dos municípios do Alto Tietê, é uma importante conquista por conta dos esforços e avanços.

As ações na área de Educação podem mostrar que as cidades estão no caminho certo para o desenvolvimento no setor.