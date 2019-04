Abertura da Olimpíada das Guardas Municipais acontece neste domingo

A partir deste domingo (7), Mogi das Cruzes receberá as 10ª Olímpicas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. A cerimônia de abertura acontecerá a partir das 8 horas, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar. A realização do evento, que conta com a participação de corporações de todo o estado, tem apoio da Prefeitura.

Ao todo, 28 cidades deverão participar das competições que serão realizadas em Mogi das Cruzes. A cidade será a sede de cinco modalidades, que serão realizadas em três finais de semanas consecutivos.

“As Olimpíadas das Guardas Municipais buscam integrar as corporações e incentivar a prática de atividades físicas e de saúde. Receber este evento é motivo de muita satisfação para Mogi das Cruzes”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Para a cerimônia de abertura, estão confirmadas as participações da Banda da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e da banda do Cempre Professor José Limongi Sobrinho.

A programação de competições marca para este domingo (7) disputas a partir das 10h30, em duas modalidades. O tênis de mesa terá jogos no Kosmos Clube, enquanto o futebol masculino será realizado no Parque da Cidade e contará com a participação de 21 equipes. Já o futebol feminino, com 4 times, terá partidas na Associação dos Servidores Municipais, no Socorro.

Já no dia 14 de abril, a partir das 8 horas, o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos receberá os jogos de basquete, enquanto no dia 27 de abril será a vez das disputas de judô e jiu-jitsu.

Neste ano, a competição será formada por 18 modalidades individuais e coletivas, nas categorias masculina e feminina. Além de Mogi das Cruzes, serão sedes da competição as cidades de Sorocaba, São Caetano do Sul, Santo André, Guarulhos, Itu, Hortolândia e São José dos Campos.

A participação na cerimônia de abertura das 10ª Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo é gratuita. O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar.