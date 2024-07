Suzano Vôlei apresenta elenco para a temporada 2024/25; dois amistosos são marcados

O Suzano Vôlei apresentou, na manhã desta quinta-feira (25), o elenco para a temporada 2024/25, que começa no meio de agosto. O evento aconteceu em uma sala do Centerplex no Suzano Shopping, que é um dos patrocinadores do time.

Para a próxima temporada, o Suzano Vôlei contará com os centrais Riad, Maicon Leite, Wennder e Matheus Pedrosa; os ponteiros Daniel Muniz, Gabriel Pessoa, Renan Bonora e Gabriel Henrique; os opostos Guilherme Sabino e Ralwan; os levantadores Gabriel Bieler e Matoso; e os líberos Tiago Brendle e Taichi.

A comissão técnica será comandada por Pedro Uehara, conhecido como Peu. Ele terá o apoio dos auxiliares técnicos Gerson Amorim e Crystal Sant’Anna; os preparadores físicos Gabriel Azzi e Eduardo Candiota; os fisioterapeutas Mirena Rocha e Leonardo Suppa; e o analista de desempenho Ubiratan Curupaná.

O evento contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama Larissa Ashiuchi, do diretor executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, e da gerente geral do time, Ana Paula. Além deles, estavam presentes representantes dos patrocinadores e apoiadores, secretários e vereadores.

Após a apresentação, o técnico Peu concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua chegada ao Suzano Vôlei e a expectativa para o campeonato. “A recepção foi a melhor possível para mim e para a minha família. Estamos nos sentindo muito bem. Sobre a expectativa, para uma equipe ser campeã, muita coisa tem que dar certo e a principal coisa é ter condições de trabalho e nós temos isso a todo momento. Os mínimos detalhes é que vão fazer a diferença. O que conquista título é o time trabalhar sempre no seu melhor”, disse o treinador.

Abordando o tema da competitividade do time, o comandante falou que pode prometer garra e entrega dos jogadores. “Prometer títulos é uma coisa muito difícil. Garra é a primeira coisa que tem que ter. Às vezes o time não está tão bem e consegue ganhar o jogo pela garra, mas campeonato é quase impossível de ganhar assim. O time precisa ter essa garra e essa dedicação, que fazemos isso a cada dia e a cada treinamento. Precisamos gostar de ganhar”.

O diretor executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, falou sobre as metas definidas dentro do clube para a temporada 2024/25. “A meta principal é o time ter garra. O Peu veio ao time porque sentimos que ele tem reais condições de colocar essa vibração e garra que precisamos. Criamos a melhor estrutura possível para o jogo, para que nada interfira dentro da quadra. O grande objetivo é que o time chegue nas finais”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi falou sobre ter retomado o projeto do Suzano Vôlei em 2021. “Para mim é uma satisfação, uma alegria, sensação de dever cumprido. Suzano Vôlei me lembra minha infância, dos amigos, do meu pai, todos que gostavam de vôlei. Lembro do Ginásio Paulo Portela apertadinho, muita gente ficando para fora. O vôlei mexe com a cidade de forma positiva”.

Amistosos do Suzano Vôlei

Para se preparar para a temporada 2024/25, o Suzano Vôlei agendou dois amistosos para o início de agosto. No dia 2, a equipe recebe o Atibaia Vôlei, na Arena Suzano, às 17h30. Já no dia 13, também às 17h30, o time joga contra o Vôlei Renata na Arena Suzano.

Os jogos terão portões abertos. “Para a torcida matar a saudade do time, será portões abertos. Sabemos o quanto o suzanense está ansioso para estar mais próximo do time”, disse o diretor executivo, André Chiang. Outras informações sobre a aquisição de ingressos serão divulgadas em breve.

A estreia do Suzano Vôlei na temporada 2024/25 será no dia 16 de agosto, em uma sexta-feira. A partida acontece às 19 horas, na Arena Suzano, e o adversário será o Super Vôlei Santo André.