União Suzano perde para o Oeste em casa e segue sem vencer na Copa Paulista

O União Suzano perdeu para Oeste por 1 a 0, em partida válida pela 6ª rodada da Copa Paulista. A partida foi disputada na tarde desta terça-feira, no Suzanão. O único gol da partida foi marcado por Guilherme Tavares.

O resultado complica a vida da equipe suzanense, que ocupa a lanterna do Grupo 5, com apenas três pontos. A campanha até aqui é de três empates e três derrotas.

O Oeste subiu para a terceira colocação, com oito pontos. O Javali das Palmeiras enfrenta o Esporte Clube São Bernardo, na próxima rodada e começa a apostar as suas últimas fichas na competição. A partida está marcada para o sábado (27), na casa do adversário. O Oeste, por sua vez, encara a Portuguesa de Desportos, no mesmo dia, às 15 horas, em casa.

Regulamento

As três melhores de cada chave, além do quarta melhor colocado no geral, avançam às oitavas de final que, assim como as quartas e as semifinais acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente. A partir das quartas, as partidas terão auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR).