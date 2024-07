Darlan Romani está fora dos Jogos Olímpicos de Paris

O Brasil teve uma baixa importante na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Darlan Romani, membro da equipe brasileira de arremesso de peso e 4° colocado em Tóquio 2020, está fora da disputa após uma avaliação médica detectar uma hérnia de disco no atleta. Ele terá que passar por uma cirurgia no local.

Segundo informações da assessoria do atleta, no momento, Darlan está sem conseguir caminhar por conta das fortes dores no local. Assim, a recomendação para o brasileiro foi de abdicar da disputa dos Jogos de Paris 2024 e focar na recuperação.

Em junho deste ano, após o Troféu Brasil, em São Paulo, o atleta viajou para um Camping de treinamento em León, na Espanha. Durante o Camping Pré Olímpico, Darlan teve uma crise aguda de dores na região lombar e, sem sucesso nas tentativas de cuidar a lesão com fisioterapia, acabou retornando para o Brasil.

Destaque na modalidade, Darlan foi campeão mundial indoor em 2022, conquistou o 4° lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, 4° lugar no Mundial de Doha 2019, e é bicampeão panamericano em Lima 2019 e Santiago 2023.