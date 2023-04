Abertura da Taça das Favelas do Alto Tietê acontece neste domingo no Suzanão

A Taça das Favelas do Alto Tietê começa neste domingo (16) no Estádio Suzanão. O evento, organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), é destinado a jovens com idade a partir dos 14 anos.

Neste ano, a competição será disputada nas categorias masculina e feminina. Contará com times de toda a região. A abertura terá a presença de todos os times inscritos – tanto os masculinos quanto os femininos.

Nas últimas semanas, o perfil da Taça das Favelas do Alto Tietê publicou vídeos de ex-jogadores e artistas que apoiam o evento, considerado uma vitrine para os jovens que sonham em serem jogadores de futebol.

“Parabéns a todos os times inscritos na Taça das Favelas, e convidar todos vocês para a abertura do campeonato”, disse o ex-jogador do Corinthians, Biro-Biro.

“Quero fazer um convite a todos vocês para prestigiarem a Taça das Favelas do Alto Tietê”, disse Gilberto Silva, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira.

As inscrições de times se encerraram no fim de março. A abertura acontece neste domingo no Suzanão, que fica na Avenida Taiaçupeba, no Jardim Colorado.