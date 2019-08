Ademir da Guia vem a Suzano para 1º Encontro de Palmeirenses

Um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o ex-jogador Ademir da Guia confirmou presença no 1º Encontro de Palmeirenses de Suzano e região, que será realizado em 13 de outubro. O evento será na quadra "Fut7", localizada na Avenida Antônio Marques Figueira, 1070.

Além disso, a presença de outro ex-jogador está sendo negociada. O ex-goleiro Sérgio, campeão da Copa Libertadores da América com o alviverde em 1999, figura como o nome mais forte para comparecer ao evento.

A ação será realizada pelo Cônsul do Palmeiras em Suzano. A programação ainda está sendo definida, mas os ingressos serão limitados e vão custar entre R$ 35 e R$ 45, mais um litro de leite, que será doado para a Associação de Apoio Para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS).

O sócio correspondente do Palmeiras em Suzano, Renato Félix Alvarez Vázquez, o Renatinho, organizador do evento, conta que todos os anos o Cônsul precisa realizar eventos para os palmeirenses. Esse é o primeiro encontro na cidade com ex-jogadores do clube. "Como representante oficial do Palmeiras, temos que realizar um evento por ano. Fazemos campanha de doação de sangue e agasalho, mas o principal é trazer um ex-jogador do Palmeiras para tirar foto e dar autógrafo", comentou.

"O Cônsul do Palmeiras é um departamento para aproximar os torcedores alviverdes e para conseguir novos sócios para o clube. Todas as cidades têm uma pessoa que representa o Palmeiras oficialmente", completou Renatinho.

Além da ilustre presença de ex-craques do verdão, o evento contará com sorteios de brindes e música ao vivo. Um telão que será instalado no Fut7 reproduzirá grandes momentos da história do alviverde, e um espaço destinado às crianças também será montado no local.

Serviço

O evento acontecerá no dia 13 de outubro, a partir das 12 horas, na quadra Fut7, localizada na Avenida Antônio Marques Figueira, 1070, em Suzano. Os ingressos variam entre R$ 35 e R$ 45. Mais informações pelo número 9 3087-1040, ou pelo Whatsapp: 9 3209-1231.