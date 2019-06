Alto Tietê marca presença nos Jogos Regionais

As Prefeituras do Alto Tietê estão mobilizadas para os 63º Jogos Regionais, que serão realizados no período de 2 a 13 de julho nas cidades de Ilhabela e São Sebastião. Neste ano, 8 das 11 cidades que formam o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) estarão na competição no Litoral Norte. As delegações somam mais de 2.500 pessoas, entre atletas, comissão técnica e apoio.

Participarão dos Jogos Regionais 2019 as cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano, que retorna à competição disputada pela última vez em 2014. Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba e Salesópolis ficaram de fora.

As cidades com maiores participações serão Ferraz, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Suzano, que vão disputar mais de 30 modalidades. Na edição 2018, Mogi das Cruzes conquistou o melhor resultado do Alto Tietê, com a vice-liderança da competição.

Os 63º Jogos Regionais terão 49 modalidades oficiais, por categorias e sexo, e seis modalidades extras.

“Essa é uma das principais competições do cenário esportivo e é muito importante esse aumento na participação do Alto Tietê, o que significa uma atenção maior das administrações municipais para o esporte. O Condemat tem dado uma importante contribuição com ações de fomento e integração, além de competições preparatórias para os Regionais”, ressalta Luiz Gustavo Santana, coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Condemat.

O dirigente ressalta que as dificuldades financeiras e de estrutura dificultam a participação dos municípios, mas todos têm investido no fortalecimento do esporte e na disputa de competições oficiais. “Certamente o Alto Tietê terá uma participação positiva nesses Jogos Regionais”, conclui.