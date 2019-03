Alunos de projetos de sumô de Suzano se classificam para Mundial

Quatro alunos de dois projetos de sumô desenvolvidos pela Prefeitura de Suzano se classificaram na Seletiva Nacional para o Mundial do Havaí, no último sábado (23), no Ginásio Mie Nishi, no bairro Bom Retiro, na capital. Todos fazem parte da equipe Nova Central que agrega atletas da região leste e do interior de São Paulo. O torneio internacional ocorrerá em outubro deste ano.

Os lutadores são Letícia Clemente (categoria médio), Corina Clemente (categoria absoluto), Giovanna Noenata (categoria pesado) e João Vitor dos Santos (categoria leve).

Eles começaram no projeto “Lutas como Forma de Educação” e atualmente também participam do “Sumô Mania”, oferecidos pelas Secretarias de Educação e de Esportes e Lazer, respectivamente. As aulas acontecem nas Escolas Municipais Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, na Vila Helena; Abraão Salomão, no Tabamarajoara; e Augustinha Raphaela Maida Molteni, no Jardim Natal.

Para que seja possível a viagem até o Havaí, nos Estados Unidos, os educadores do projeto e os familiares das atletas procuram por patrocinadores. “Já estamos correndo atrás de ajuda para essa nova empreitada. Quem puder colaborar, pode entrar em contato pelo nosso e-mail sumonovacentral@gmail.com ou pelas redes sociais”, explicou a presidente da Nova Central e professora de sumô em Suzano, Luciana Watanabe.

Paulista

Outras atletas que fazem parte dos projetos municipais se destacaram também no 41º Campeonato Paulista, ocorrido no último domingo (24/03), no mesmo local, em São Paulo. O evento foi voltado a todas as categorias, desde infantil até adulto.

As campeãs no Feminino Individual de Suzano foram Lohane Vitória Silva (Mirim B), Corina Clemente (Infantil), Giovanna Noenata (Juvenil) e Sarah Gomes (adulto), que atualmente é professora no projeto Sumô Mania.

Os dois projetos juntos somam cem alunos, atualmente, e ainda há vagas para quem tiver interesse. “Os atletas estão aumentando em número e qualidade. Pela primeira vez na história de Suzano nos tornamos campeãs paulistas de sumô. A ideia é sempre incentivar os alunos, principalmente crianças e jovens, pois eles são o nosso futuro, e precisamos de reforços positivos para um futuro de paz e esperança”, destacou Luciana.